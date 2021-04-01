Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 40'ı Trabzon'dan yapıldı

Türkiye'den yılın ilk 3 ayında yapılan 576 milyon 655 bin 698 dolarlık fındık ihracatının 254 milyon 225 bin 624 dolarlık kısmını, Trabzon merkezli firmalar gerçekleştirdi.

Türkiye'den yılın ilk 3 ayında yapılan 576 milyon 655 bin 698 dolarlık fındık ihracatının 254 milyon 225 bin 624 dolarlık kısmını, Trabzon merkezli firmalar gerçekleştirdi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-31 Mart döneminde Trabzon'dan 32 bin 190 ton fındık ihraç edilerek karşılığında 254 milyon 225 bin 624 dolar gelir elde edildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'den 576 milyon 655 bin 698 dolarlık 79 bin 50 ton fındık ihraç edildi. Buna göre ihracatın miktarda yüzde 40, değerde ise yüzde 44'ü Trabzonlu firmalarca yapıldı.

Bu dönemde Trabzon'dan 50 ülkeye fındık ihraç edildi. İtalya, Fransa ve Polonya en çok fındık satılan ilk üç ülke oldu.

DKİB Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, sezon başlarında yeni tip koronavirüs salgınının uluslararası piyasalardaki olumsuz etkisine bağlı olarak düşüş trendinde olan fındık ihracatının, 2021'in ilk 3 ayında hızlı bir toparlanma gösterdiğini vurguladı.

Cirav, "Sezon sonuna kadar ihracatın artış eğilimini sürdüreceğinden ümitliyiz ve piyasalardan bu yönde sinyal aldık." ifadesini kullandı.

Fındıkta verim ve kaliteyi artıracak çalışmalara önem verilmesi gerektiğine değinen Cirav, şunları kaydetti:

"Fındığın anavatanı olan ülkemizin dünyanın en kaliteli ve birim başına en yüksek verimi sağlayan fındığın üretilmesini sağlaması gerekiyor. Burada da en önemli görev üreticiye düşüyor. Tarım mevsimine girdiğimiz bu aylarda bahçelerdeki bakıma çok büyük önem verilerek birim başına verimin artırılması ile kazancın da artırılması mümkün olacaktır. Ayrıca desteklemelerin de birim başına verim ve kalitenin artırılmasını sağlayacak sisteme dönüştürülmesi gerekmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay