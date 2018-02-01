Türkiye'nin Fındık İhracatı

Türkiye'nin, 2017-2018 ihracat sezonunun beş ayında 150 bin 473 ton iç fındık ihraç ettiği bildirildi.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Eylül 2017'de başlayan fındık ihraç sezonunun ocak ayı ortalamasında standart naturel iç fındığın kentalinin (100 kilogram) ortalama 614 dolardan işlem gördüğü belirtildi.

Açıklamada, 1 Eylül 2017-31 Ocak 2018 döneminde Türkiye'nin 150 bin 473 ton fındık ihraç ederek karşılığında 958 milyon 260 bin 171 dolar gelir elde ettiği kaydedildi.

İhracatın 114 bin 121,2 tonunun AB ülkelerine yapıldığı ifade edilen açıklamada, AB dışındaki Avrupa ülkelerine 9 bin 761,4 ton, denizaşırı ülkelere 18 bin 653,4 ton ve diğer ülkelere ise 7 bin 937 ton fındık ihraç edildiği bildirildi.

Türkiye, geçen sezonun aynı döneminde 112 bin 184 ton fındık ihracatı karşılığında 976 milyon 465 bin 31 gelir elde etmişti.