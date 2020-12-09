Türkiye'nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
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Türkiye'nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

09.12.2020 19:17 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:20
Türkiye'nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasının 15. basamağında yer aldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasının 15. basamağında yer aldı.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kıta içi şampiyonaların elemelerinde oynanan 3 ve 4. maçlar sonrası dünya sıralaması güncellendi.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan'a 79-62 yenilen, Hollanda'yı ise 73-71 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, 520,3 puanla yerini korudu.

Klasmanın ilk 3 sırasında da değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, İspanya ve Avustralya takip etti.

İlk 10'daki tek değişiklik ise Rusya'nın 2 basamak yükselerek 9'unculuğa yerleşmesi oldu.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1ABD781,4-
2İspanya721,2-
3Avustralya666,5-
4Arjantin662,3-
5Sırbistan660,5-
6Fransa657,9-
7Yunanistan656,7-
8Litvanya633,4-
9Rusya599,2+2
10Brezilya591,9-

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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