Türkiye'nin farklı illerinde 21 kez intihara teşebbüs etti... 22'ncisi için Rize'yi seçti - Haberler
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Türkiye'nin farklı illerinde 21 kez intihara teşebbüs etti... 22'ncisi için Rize'yi seçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye'nin farklı illerinde 21 kez intihara teşebbüs etti.

RİZE (İHA) - Türkiye'nin farklı illerinde 21 kez intihara teşebbüs etti... 22'ncisi için Rize'yi seçti

Çatıya çıkan şahsı Rizeliler yağmura aldırmadan film gibi izledi

RİZE - Türkiye'nin çeşitli illerinde daha önce 21 kez çatılara çıkarak intihara teşebbüs eden Siirtli şahıs 22. intihar teşebbüsü için Rize'yi seçti. Çatıya çıkan şahsı Rizeliler yağmura aldırmadan film gibi izledi, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Alınan bilgiye göre, Piriçelebi mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 9 katlı bir iş hanının çatısına çıkan ve Siirt nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 29 yaşındaki Hasan İ. intihara kalkıştı. İş hanının çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından binanın altına hava yatağı açıldı. Şahıs polis ekipleri tarafından yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının ardından binadan aşağıya indirildi.

İntihara teşebbüs eden Hasan İ.'nin bundan önce de 21 kere intihara kalkıştığı, bu teşebbüsün ise 22. intihar teşebbüsü olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.

Öte yandan meraklı kalabalık ise intihar girişiminin olduğu alanda kolluk kuvvetlerine zor anlar yaşattı. Vatandaşın intihara teşebbüs ettiği andan itibaren cep telefonlarıyla kayda giren bazı vatandaşlar saniye kaçırmamak için yağmura aldırış etmeden kayıttan çıkmadı. Bazı vatandaşların sosyal medya hesaplarından olayı canlı yayın yapması ise pes dedirtti.

Türkiye'nin farklı illerinde 21 kez intihara teşebbüs etti... 22'ncisi için Rize'yi seçti

Türkiye'nin farklı illerinde 21 kez intihara teşebbüs etti... 22'ncisi için Rize'yi seçti

Türkiye'nin farklı illerinde 21 kez intihara teşebbüs etti... 22'ncisi için Rize'yi seçti

Türkiye'nin farklı illerinde 21 kez intihara teşebbüs etti... 22'ncisi için Rize'yi seçti
İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir - Son Dakika Haberleri
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22. kez intihara kalkışan şahıs ortalığı karıştırdı! Vatandaşlar video çekmek için birbiriyle yarıştı
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Haber: Türkiye'nin farklı illerinde 21 kez intihara teşebbüs etti... 22'ncisi için Rize'yi seçti - Haberler
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