Türkiye'nin Evcil Hayvan ve Yaşam Festivali'nin programı belli oldu
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Türkiye'nin Evcil Hayvan ve Yaşam Festivali'nin programı belli oldu

Türkiye'nin Evcil Hayvan ve Yaşam Festivali'nin programı belli oldu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Elto Tanıtım organizasyonunda düzenlenecek Festivalde katılımcıları uzman eğitmenler, veterinerler ve ünlü konuklarla söyleşiler, etkinlikler, birbirinden eğlenceli ödüllü yarışmalar, showlar, çocuklar için atölyeler, standlar ve tüm gün müzik ve eğlence bekliyor olacak.

Elto Tanıtım organizasyonunda düzenlenecek Festivalde katılımcıları uzman eğitmenler, veterinerler ve ünlü konuklarla söyleşiler, etkinlikler, birbirinden eğlenceli ödüllü yarışmalar, showlar, çocuklar için atölyeler, standlar ve tüm gün müzik ve eğlence bekliyor olacak.

Ziyaretçiler için girişin ücretsiz olacağı Festival geliriyle sokak hayvanlarının klinik ihtiyaçları için Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu'na bağış yapılacak.

Kaynak: Hürriyet

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