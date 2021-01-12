Türkiye'nin ev tekstili alanındaki ilk sanal fuarı başladı

DENİZLİ İhracatçılar Birliği (DENİB) ile Denizli Sanayi Odası (DSO) iş birliğinde düzenlenen Türkiye'nin ev tekstili alanındaki ilk sanal fuarı Virtual Hometex Turkey, bugün başladı. Denizli başta olmak üzere çok sayıda ilden 88 firmanın katıldığı sanal fuara, 48 ülkeden 820 kişinin ziyaretçi kaydı olduğu bildirildi.

DENİB ve DSO tarafından Türkiye'de ev tekstili alanında ilk kez düzenlenen Virtual Hometex Turkey Sanal Fuarı, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Prof. Dr. Emre Alkin'in moderatörlüğünde internette çevrimiçi gerçekleştirilen konuşmalarla başladı.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle düzenledikleri Türkiye'nin ev tekstili sektöründeki ilk sanal fuarına 48 ülkeden katılımın olduğunu belirtip, "Yeni tip koronavirüs salgını geleneksel pazarlama yöntemlerinde de değişikliklere yol açtı. Teknolojinin sunduğu fırsatlar sayesinde dijital dünya hayatlarımızın daha fazla içinde yer almaya başladı. Mevcut ve alternatif pazarlara girişte dijital faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin Ticaret Bakanlığımızın yeni destek mekanizmaları yürürlüğe girdi. Denizli yıllık 3.5 milyar dolarlık ihracat potansiyeliyle ülkemizin en çok ihracat gerçekleştiren 9'uncu kenti konumunda. Yaklaşık 180 ülkeye ihracata imza atan ilimizin en önemli sektörlerinin başında ev tekstili geliyor. Sanal fuara başta Denizli olmak üzere Bursa, İstanbul ve Samsun'dan gibi illerimizden 88 firma katılıyor. Şu ana kadar Avustralya'dan Meksika'ya kadar 48 ülkeden 820 ziyaretçi kaydı vardı. Umuyorum ki bunun 1000'in üzerine çıkacağını bekliyoruz. 6 günlük bir fuar bu ama 60 gün daha platformu açık tutarak 66 günlük bir fuar gibi düşünebiliriz. Denizli Sanayi Odası ile bu fuar üzerinde 6 aydır çalışıyoruz" dedi.

DSO Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu da Denizli'de iki önemli kurumun iş birliğinde, Türkiye'nin ev tekstili alanında ilk kez sanal fuarını yaptıklarını, bu fuarı diğer sektörler içinde yapacaklarını ifade ederek, "Bu fuar, Denizli için önemli olduğu kadar Türkiye için de önemli bir fuardır. Sanal fuarcılık bildiğiniz gibi pandemi sürecinde ortaya çıkmış bur kavram. Fiziki olarak bir araya gelemeyen insanların, üreticilerin ve alıcıların sanal ortamlarda bir araya gelmesini amaçlıyor. Umarım Denizli için, Türkiye için faydalı olur. Doğru modeli bulmuşuzdur diye tahmin ediyorum. 6 gün sürecek fuarda ve sonrasında üreticilerden ve alıcılardan olumlu sonuçlar almayı bekliyoruz. Bu fuarı ilimizdeki diğer sektörler içinde yapmayı planlıyoruz" diye konuştu. Virtual Hometex Turkey Sanal Fuarı, 17 Ocak akşamına kadar sürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı