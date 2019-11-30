Türkiye'nin Euro 2020 kura çekimine kim ne dedi? Türkiye gruptan çıkarsa muhtemel rakipleri kimler?
Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuralarında A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti. A Milli Futbol Takımı, şampiyonanın açılış maçında 12 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşılaşacak.Türkiye 17 Haziran'da Galler ile 21 Haziran'da İsviçre ile oynayacak
30.11.2019 22:58 | Son Güncelleme: 30.11.2019 22:58
Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuralarında A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti. A Milli Futbol Takımı, şampiyonanın açılış maçında 12 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşılaşacak.
Türkiye daha sonra 17 Haziran'da Galler ile, sonrasında 21 Haziran'da İsviçre ile Bakü'de oynayacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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