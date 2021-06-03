Türkiye'nin EURO 2020'deki rakibi Galler, özel maçta Fransa'ya 3 golle yenildi
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Türkiye'nin EURO 2020'deki rakibi Galler, özel maçta Fransa'ya 3 golle yenildi

Türkiye'nin EURO 2020'deki rakibi Galler, özel maçta Fransa'ya 3 golle yenildi
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) rakiplerinden Galler, hazırlık maçında Fransa'ya 3-0 mağlup oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) rakiplerinden Galler, hazırlık maçında Fransa'ya 3-0 mağlup oldu.

EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren Fransa ve Galler, Allianz Riviera Stadı'ndaki özel maçta karşı karşıya geldi.

Fransa, 34. dakikada Kylian Mbappe, 48. dakikada Antoine Griezmann ve 79. dakikada Ousmane Dembele'nin golleriyle rakibini 3-0 yendi.

Galler'de Neco Williams 26. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Yaklaşık 5,5 yıl sonra Fransa Milli Takımı'na dönen Karim Benzema, bir penaltı atışından yararlanamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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Türkiye'nin EURO 2020'deki rakibi Galler, özel maçta Fransa'ya 3 golle yenildi - Haberler Spor
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