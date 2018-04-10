Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu'nun Duhok Temasları

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Habur Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu ve birtakım görüşmeler yaptı.

Karaçay ve beraberindeki heyet, ilk olarak Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ile bir araya geldi. Başkonsolos Karaçay, Habur Sınır Kapısı'ndaki ticari ve insani geçişler konusunda Işıktaş'tan bilgi aldı.

Habur'un Irak tarafındaki İbrahim Halil Sınır Kapısı Müdürü Hamid Ali ile de daha sonra bir araya gelen Karaçay, ayrıca Habur Gümrük Kontrol Müdürü Süleyman Berwari ile görüştü.



Karaçay, görüşmelerinin ardından Duhok'ta bir Türk şirketinin yapımını üstlendiği Zaho Tüneli'ndeki çalışmaları yerinde inceledi ve firma yetkililerinden bilgi aldı.

Bu temasları sırasında yaptığı açıklamada Karaçay, şunları söyledi:

"Duhok ve Zaho'da temaslarda bulundum. Bu temaslarımda daha ziyade Türkiye ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki ekonomik ilişkilerin önemli bir unsuru olan sınır kapısında incelemelerde bulundum. Bu ziyaretim kapsamında Limak İnşaat tarafından yapımı üstlenilen Zaho Tüneli'nin de hangi aşamada olduğu konusunda bilgi aldım."

Erbil Başkonsolosu, tünelin 3 bin 600 metre uzunluğunda olduğunu ve Duhok'u Zaho üzerinden Habur Sınır Kapısı'na bağlayacağını belirtti.

Karaçay, tünelin Türkiye ve Irak arasında çok iyi bir köprü vazifesi göreceği düşüncesinde olduklarını sözlerine ekledi.