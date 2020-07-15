Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Karaçay: "PKK sivillerin zarar görmesi için her şeyi yapıyor"
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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Karaçay: "PKK sivillerin zarar görmesi için her şeyi yapıyor"

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, terör örgütü PKK'nın sivillerin zarar görmesi için elinden gelen her şeyi yaptığını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ise Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik operasyonlarda bu açıdan her önlemi aldığını ve gerektiğinde operasyondan vazgeçtiğini söyledi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Karaçay:
15.07.2020 14:55 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:55

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, terör örgütü PKK'nın sivillerin zarar görmesi için elinden gelen her şeyi yaptığını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ise Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik operasyonlarda bu açıdan her önlemi aldığını ve gerektiğinde operasyondan vazgeçtiğini söyledi.

Karaçay, Erbil'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir basın açıklaması yaparak Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK'ya yönelik mücadeleleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

15 Temmuz hain darbe girişimini Türkiye'ye yönelik şu ana kadar gerçekleştirilen "en büyük terör saldırısı" olarak nitelendiren Karaçay, "Bu terör örgütünün sergilediği vahşet ve gerçekleştirdiği ihanetin benzeri tarihimizde yaşanmamıştır. Sivil halkın üzerine tanklar sürülmüş, havadan bombalar yağdırılmış ve helikopterden ateş açılmıştır. O gece 251 vatandaşımız şehit düşmüştür. 2 binden fazla vatandaşımız da yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hem ülke içinde hem dışında FETÖ ile etkin şekilde mücadele ettiğini belirten Karaçay, "Yurt içinde zayıflamaya başlayan FETÖ'nün başka bir taktikle yurt dışındaki faaliyetlerine ağırlık verdiği gözlemleniyor. Bu nedenle FETÖ ile yurt dışındaki mücadele daha çok önem kazanmıştır." dedi.

Terör örgütü sivillerin hayatını tehlikeye atıyor

Başkonsolos Karaçay, gazetecilerin TSK'nın Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik sürdürdüğü mücadelede "sivillerin durumuna" ilişkin sorularını da yanıtladı.

Operasyonlar sırasında siviller ve yerleşim bölgelerinin zarara uğramaması için tüm tedbirlerin alındığını belirten Karaçay, "Sivillerin zarar görmemesi için gerekli önlemler en üst düzeydeki makamlarca alınmaktadır. Sivillerin zarar görme ihtimalinin bulunduğu durumlarda bazen operasyonlardan vazgeçildiği herkesçe biliniyor. Ancak görünüşe göre pek de dillendirilmiyor ve PKK da maalesef bu durumu suistimal ediyor. Asıl sivillerin hayatını tehlikeye atan terör örgütünün kendisidir. " dedi.

Türkiye'nin sürdürdüğü operasyonların hiçbir şekilde Kürtlere yönelik olmadığının altını çizen Karaçay, şunları söyledi:

"Amacımız, Kürtlere veya sivillere zarar verilmesi değil, böyle bir durum da söz konusu olamaz. Buradaki durum sadece terör örgütü PKK ve onun uzantılarıyla alakalı. Bu ayrımı çok iyi yapmak gerekiyor. Terör örgütünün şöyle bir taktiği var: Sivillerin zarar görmesini sağlayarak kamuoyu ve Türk askerini karşı karşıya getirmeye çalışmak. Sivillerin zarar görmesi için de elinden gelen her şeyi yaptığını biliyoruz."

Bölge halkı PKK'dan bıktı

Terör örgütünün sivillerin durumunu suistimal etme taktiğini Suriye'deki operasyonlar sırasında da uyguladığını hatırlatan Karaçay, "Kendisinin Türkiye'de sivil yerleşim yerlerine çok sayıda roket bomba atarak düzinelerce vatandaşlarımızın şehit olmasına sebebiyet verdiğini tüm medya takip etti. Benzerini her yerde yapıyor. Sivil yerleşim yerlerini suistimal etmek suretiyle bu defa orduyu ve sivilleri karşı karşıya getirme çabası içine giriyor. Ancak bizim de gözlemimiz insanlar terör örgütünün bu faaliyetinden bıkmış vaziyette. Hiç kimse terör örgütünün burada kalmasını, bu tür eylemler gerçekleştirilmesini, komşu ülkelerin huzurunu, egemenliğini kastedecek saldırıların içerisine girmesini istemiyor." dedi.

Karaçay, terör örgütünün varlığının son bulmasını, Türkiye ve komşu ülkelerin saldırılara maruz kalmamasını temenni ettiklerini belirterek, "Bu terör sorununun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Yıllardır süren bir sorun. Bu örgütün buradaki varlığı devam ettiği sürece bizim de Birleşmiş Milletler şartı olmak üzere uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı kullanmak kadar doğal bir şey herhalde olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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