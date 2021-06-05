Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundan PKK'nın Peşmerge güçlerine saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması
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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundan PKK'nın Peşmerge güçlerine saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundan PKK'nın Peşmerge güçlerine saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, terör örgütü PKK'nın Duhok'ta Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, terör örgütü PKK'nın Duhok'ta Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.

Başkonsolosluğun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "PKK terör örgütü tarafından bugün düzenlenen terör saldırısında 5 Peşmerge mensubunun hayatını kaybetmesi ve 4'ünün de yaralanmasından üzüntü duyduk." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "PKK terör örgütü hem Türkiye hem Irak hem de IKBY'nin ortak düşmanıdır. Bu ortak tehditle mücadeleye matuf adımlarda IKBY makamlarının yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

IKBY Peşmerge Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğu bildirilmişti.

Açıklamada, saldırı sonucu 5 Peşmerge'nin öldüğü, 4 Peşmerge'nin yaralandığı aktarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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