Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundan Halepçe mesajı Açıklaması
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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundan Halepçe mesajı Açıklaması

16.03.2021 10:21 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:24
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundan Halepçe mesajı Açıklaması

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, Irak'ın Halepçe kentinin 16 Mart 1988'de kimyasal silahlarla bombalanmasının 33'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, Irak'ın Halepçe kentinin 16 Mart 1988'de kimyasal silahlarla bombalanmasının 33'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkonsolosluğun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Baas rejimi tarafından 16 Mart 1988 tarihinde Halepçe'de düzenlenen kimyasal saldırıda binlerce sivilin acımasızca katledilmesinin tarihte kara bir leke olarak hatırlandığı belirtildi.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu insanlık dışı saldırıdan kaçarak kendisine sığınan Kürt kardeşlerine kapılarını açan Türkiye, bu büyük acıyı bugün de paylaşmaktadır. Halepçe katliamında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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