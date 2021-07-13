Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu: 15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz
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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu: 15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu: 15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz
Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yılı dolayısıyla yayımladığı açıklamada, Türk halkının demokrasi ve vatan uğruna verdiği mücadelenin unutulmayacağını bildirdi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yılı dolayısıyla yayımladığı açıklamada, Türk halkının demokrasi ve vatan uğruna verdiği mücadelenin unutulmayacağını bildirdi.

Erbil Başkonsolosluğunun yazılı açıklamasında, "15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz" ifadesine yer verildi.

Türk halkının 15 Temmuz 2016 gecesi geleceğine kasteden FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimini engellediği kaydedilen açıklamada, bu direnişte 251 vatandaşın şehit olduğu, 2000'den fazla kişinin de yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"O gece tek yürek tek bilek olan Türk halkı, hain darbecilere 'Türkiye geçilmez' dedi. Milletimizin iradesi FETÖ ihanet şebekesine galip geldi. Yaşananları unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. 15 Temmuz'un beşinci yıldönümünde demokrasimiz ve vatanımız uğruna canını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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