Türkiye'nin enerjisine 1,5 milyar dolarlık yatırım Çinli Gezhouba Group, KAF Teknik Yapı ve General Elektrik iş birliğiyle Isparta'da Eğirdir Gölü için projelendirilen 1000 megavatlık pompaj depolamalı hidroelektrik santralinin inşaatına Ocak 2022'de başlanması planlanıyor.

Çinli Gezhouba Group, KAF Teknik Yapı ve General Elektrik iş birliğiyle Isparta'da Eğirdir Gölü için projelendirilen 1000 megavatlık pompaj depolamalı hidroelektrik santralinin inşaatına Ocak 2022'de başlanması planlanıyor. Kaynak: Dunya.com