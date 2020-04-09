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Eğirdir Gölü, Isparta, Ekonomi

Türkiye'nin enerjisine 1,5 milyar dolarlık yatırım

Çinli Gezhouba Group, KAF Teknik Yapı ve General Elektrik iş birliğiyle Isparta'da Eğirdir Gölü için projelendirilen 1000 megavatlık pompaj depolamalı hidroelektrik santralinin inşaatına Ocak 2022'de başlanması planlanıyor.

09.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:12
Türkiye'nin enerjisine 1,5 milyar dolarlık yatırım

Çinli Gezhouba Group, KAF Teknik Yapı ve General Elektrik iş birliğiyle Isparta'da Eğirdir Gölü için projelendirilen 1000 megavatlık pompaj depolamalı hidroelektrik santralinin inşaatına Ocak 2022'de başlanması planlanıyor.

Kaynak: Dunya.com

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