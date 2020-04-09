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Ekonomi

Türkiye'nin enerjisine 1,5 milyar dolarlık yatırım

General Elektrik (GE) Hidroelektrik Bölümü Türkiye ve Orta Doğu Üst Yöneticisi Marwan Al Roub, Isparta'da kurulacak 1000 megavatlık pompaj depolamalı hidroelektrik santralinin Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümü açısından son derece önemli olacağını söyledi.

09.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:36
Türkiye'nin enerjisine 1,5 milyar dolarlık yatırım

General Elektrik (GE) Hidroelektrik Bölümü Türkiye ve Orta Doğu Üst Yöneticisi Marwan Al Roub, Isparta'da kurulacak 1000 megavatlık pompaj depolamalı hidroelektrik santralinin Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümü açısından son derece önemli olacağını söyledi.

Roub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Isparta'da 1000 megavatlık pompaj depolamalı hidroelektrik santrali kurulması için China Gezhouba Group ile KAF Teknik Yapının 1,5 milyar dolarlık mühendislik, tedarik ve inşaat sözleşmesi imzaladığını, santralde General Elektrik'in de 4 adet 250 megavatlık özel çift yönlü türbin ve ekipmanlarının kullanılacağını belirtti.

Uzun vadeli pompaj depolamalı hidroelektrik santrali projesinde KAF ve China Gezhouba Group gibi alanında önemli ve deneyimli iş ortakları ile yer almaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Roub, projenin Türkiye'nin 2023 enerji hedefleri doğrultusunda olduğunu ifade etti.

Roub, "1000 megavatlık Eğirdir Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santrali Projesi, Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümünde son derece önemli bir unsur olacak." dedi.

Birçok ülkede örnekleri var

Geçen yıl iş birliği protokolüne imza atan China Gezhouba Group ile KAF Teknik Yapı ve General Elektrik, Eğirdir Gölü'nde 1000 megavatlık pompaj depolamalı hidroelektrik santrali kurulması için çalışmalara başladı.

Proje, jeolojik, topografik ve çevresel kısıtları da içeren kriterler açısından araştırmaların tamamlanmasının ardından hız kazandı ve 3 şirketin yatırım planına alındı. Ardından Gezhouba Group ile KAF Teknik Yapı arasında 1,5 milyar dolarlık mühendislik, tedarik ve inşaat sözleşmesi imzalandı.

Güç talebinin az olduğu zamanlarda suyu yüksekte bir havuzda toplamak ve bu şekilde biriktirilen sudan, elektrik kullanımın daha az maliyetli olduğu zamanlarda enerji elde etmek için projelendirilen bir HES çeşidi olan pompaj depolamalı hidroelektrik santralinin birçok ülkede örnekleri var. Yenilenebilir enerji kullanımının hızla yükseldiği ülkelerde yapımı artan bu tür santraller son yıllarda Türkiye'de de kurulmaya başlandı.

Çinli şirket Gezhouba Group da dünyanın çeşitli ülkelerinde hayata geçirdiği bu tür santrallerle dikkati çekiyor.

Gelecek yıl içinde Devlet Su İşleri ile yürütülecek mühendislik, taahhüt anlaşmaları ve finansman kapanışının ardından Ocak 2022 itibarıyla tüm süreçlerin tamamlanıp santralin inşaatına başlanması hedefleniyor.

Şebeke güvenliği ve dengelemesi için önemli

1000 megavat olarak yapılması planlanan santral sayesinde yenilenebilir enerji üretiminin yanı sıra Türkiye'ye şebeke güvenliği için büyük önem arz eden depolama özelliğinin kazandırılması hedefleniyor. Projeyle ayrıca rüzgar ve güneş enerjisi ile artacak şebeke dalgalanmalarının dengelenmesi amaçlanıyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santraline tamamlayıcı olacak

Santral sayesinde, gün içi piyasasında gerçekleştirilen elektrik enerjisi alım satımında dengeleme fiyatlarının daha istikrarlı olacağı düşünülüyor. Bu anlamda, değişken yenilenebilir enerjiden daha büyük oranda faydalanılabilecek.

Santralin, ilerleyen günlerde devreye girecek Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali için de enerji kaynağı potansiyeli yüksek, önemli bir tamamlayıcı olacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA

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