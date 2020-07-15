"Türkiye'nin enerjisi darbelere geçit vermez"
-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı binasına yansıtılan ışıklı animasyon ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününün 4. yılı dolayısıyla "Türkiye'nin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez" sloganıyla Bakanlık binasına ışıklı animasyon yansıttı.
15.07.2020 00:10 | Son Güncelleme: 15.07.2020 01:12
-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı binasına yansıtılan ışıklı animasyon ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününün 4. yılı dolayısıyla "Türkiye'nin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez" sloganıyla Bakanlık binasına ışıklı animasyon yansıttı.
Kaynak: AA