"Türkiye'nin enerjisi darbelere geçit vermez" -Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı binasına yansıtılan ışıklı animasyon ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününün 4. yılı dolayısıyla "Türkiye'nin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez" sloganıyla Bakanlık binasına ışıklı animasyon yansıttı.

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı binasına yansıtılan ışıklı animasyon ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününün 4. yılı dolayısıyla "Türkiye'nin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez" sloganıyla Bakanlık binasına ışıklı animasyon yansıttı. Kaynak: AA