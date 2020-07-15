"Türkiye'nin enerjisi darbelere geçit vermez"
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"Türkiye'nin enerjisi darbelere geçit vermez"

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı binasına yansıtılan ışıklı animasyon ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününün 4. yılı dolayısıyla "Türkiye'nin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez" sloganıyla Bakanlık binasına ışıklı animasyon yansıttı.

15.07.2020 00:10 | Son Güncelleme: 15.07.2020 01:12

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı binasına yansıtılan ışıklı animasyon ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününün 4. yılı dolayısıyla "Türkiye'nin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez" sloganıyla Bakanlık binasına ışıklı animasyon yansıttı.

'Türkiye'nin enerjisi darbelere geçit vermez'

Kaynak: AA

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