Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kaygısız, Çad Hava Kuvvetleri Komutanı İdris ile görüştü

Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, Çad Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Amine Ahmed İdris tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, Çad Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Amine Ahmed İdris tarafından kabul edildi.

Başkent Encemine'deki Hava Kuvvetleri Karargahı'nda gerçekleşen kabule, nisanda hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'nun oğlu, Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Albay Hassan İdris Debi Itno da katıldı.

Türkiye ile Çad arasındaki askeri iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Kaygısız, Türkiye'nin terörle mücadelede ve geçiş döneminde Çad'ın yanında olduğunu belirtti.

Büyükelçi Kaygısız, Türkiye'nin Çad ile savunma sanayii alanındaki iş birliğini geliştirmek istediğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem