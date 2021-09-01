Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kaygısız, Çad Güvenlik Bakanı Adoum ile görüştü
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Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kaygısız, Çad Güvenlik Bakanı Adoum ile görüştü

Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kaygısız, Çad Güvenlik Bakanı Adoum ile görüştü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, Çad Güvenlik Bakanı Souleymane Abakar Adoum tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, Çad Güvenlik Bakanı Souleymane Abakar Adoum tarafından kabul edildi.

Büyükelçi Kaygısız ile Adoum, başkent Encemine'deki Güvenlik Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Çad arasındaki güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaygısız, görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülkenin güvenlik alanda 2016'da imzalanan ama uygulanmayan birçok ortaklık anlaşmasının olduğuna belirtti.

Türkiye'nin anlaşmaların uygulanması konusundaki istekliliğini dile getiren Kaygısız, Çad ile Türkiye arasındaki güvenlik alanındaki iş birliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Bakan Adoum ise Askeri Geçiş Konseyi'nin (AGK) odak noktalarından birinin güvenlik olduğunu altını çizerek, Çad'ın sınırlı imkanlarından dolayı Türkiye gibi müttefiklerinden beklenti içinde olduklarını söyledi.

Güvenlik birimlerinin eğitim ve lojistik başta olmak üzere birçok ihtiyaçları olduğunu belirten Adoum, Türkiye'nin Çad'a sağladığı desteklerden dolayı şükranlarını sundu.

Adoum ayrıca Türk mevkidaşı ile bir çalışma ziyaretinde görüşmek istediğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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