HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Türkiye'nin en yüksek yabancı katılımlı fuarı için geri sayım

"5'inci Global Satellite and Space Show", Türkiye'nin en yüksek yabancı katılımcı oranına sahip fuarı olarak uydu ve uzay sektörünü buluşturmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin en yüksek yabancı katılımlı fuarı için geri sayım
25.08.2020 16:07 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:10

"5'inci Global Satellite and Space Show", Türkiye'nin en yüksek yabancı katılımcı oranına sahip fuarı olarak uydu ve uzay sektörünü buluşturmaya hazırlanıyor.

Capital Exhibition tarafından Türksat, Türkiye Uzay Ajansı, EMEA Uzay Operatörleri Birliğinin desteğiyle 1-2 Eylül'de online gerçekleştirilecek "5'inci Global Satellite and Space Show" için basın toplantısı düzenlendi.

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, burada yaptığı konuşmada, gelişen teknolojilerin en fazla fırsat sunduğu alanlardan birinin uzay olduğunu söyledi.

Geleceğe yönelik yatırımlar konusunda ciddi kararlılık gösterdiklerini belirten Şen, bu tür etkinliklerde de çalışmalarını dünyayla paylaştıklarını ifade etti. Şen, şu değerlendirmede bulundu:

"Uzay önümüzdeki yıllarda çok daha fazla önem kazanacak. Uzaya erişim noktasındaki kabiliyetlerin artması, uzayın sağladığı telekomünikasyon kabiliyetinin çeşitlenmesi, hassasiyetinin ve potansiyelinin artması, uzayın özellikle ülkelerin geleceğine yönelik doğru bir yatırım alanı olduğunu gösteriyor. Özellikle Türkiye Uzay Ajansının kurulmasıyla beraber bu alandaki varlığımızı uluslararası platformlarda göstermeye, bayrağımızı dalgalandırmaya başladık. Buradaki düşüncelerimizi, uzaydaki gelişmeleri, bunlara karşı göstereceğimiz reaksiyonları teknoloji temelli olarak tartışacağız. Pazardaki değişikliklere karşı alınması gereken tedbirleri, yıkıcı teknolojilere karşı çalışan sistemlerin nasıl dönüştürüleceğine ilişkin kavramların tartışılıp konuşulduğu çok faydalı ve ilginç bir etkinlik olacak. Türksat olarak bugüne kadar kazandığımız bilgiyi, görgüyü, teknolojik birikimi gözler önüne serip, daha iyiyi, daha performanslı, maliyet etkin iş yapış şekillerini keşfetmek için tartışmaların içinde olacağız."

Etkinliği düzenleyen Capital Exhibition Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Kurt da ABD'den Rusya'ya, Japonya'dan İngiltere'ye, Pakistan'dan İtalya'ya bu alanda dünyanın önde gelen oyuncularını buluşturan bir etkinlik gerçekleştireceklerini söyledi.

Katılımcıların artırılmış gerçeklik başta olmak üzere yeni teknolojilerini fuarda kullanacaklarını anlatan Kurt, "Fuarımız bugün itibarıyla yüzde 93 yabancı katılımcı oranına ulaştı. Türkiye'nin yabancı katılımcı oranı en yüksek fuarı haline geldi. Bu sektörün doğasından kaynaklanıyor. Uzay, bayrakların yarıştığı ancak iş birliği de yapmak zorunda olduğu bir alan. Çin ve birkaç küçük ülke dışında sektördeki temsil oranı gayet yüksek." dedi.

Kurt, fuar kapsamında yapılacak oturumlarda Türkiye'nin uzay stratejisi, uydu ve uzay teknolojilerinin ulusal güvenliğe etkisi, uydu operatörleri için yeni dönem fırsatları, uçaklardaki mobilite gibi konularının değerlendirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi 3. Sayfa
İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi Güncel
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı 3. Sayfa
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım Magazin
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Güncel
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Ekonomi
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
'Türkiye'nin Maldivleri' için harekete geçildi! Ziyaretçi sayısında kısıtlamaya gidilecek
"Türkiye'nin Maldivleri" için harekete geçildi! Ziyaretçi sayısında kısıtlamaya gidilecek
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Konya'da Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilmiş 2 bin yıllık baraj bendi bulundu
Konya'da Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilmiş 2 bin yıllık baraj bendi bulundu
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,4010'la tarihi rekorunu tazeledi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,4010'la tarihi rekorunu tazeledi
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Aşık olduğu kızın ablasını aşklarına engel olduğu gerekçesiyle bıçakladı
Aşık olduğu kızın ablasını aşklarına engel olduğu gerekçesiyle bıçakladı
F.Bahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Kruse'ye FIFA lisans çıkarmadı
F.Bahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Kruse'ye FIFA lisans çıkarmadı
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor
Hollanda ve Belçika'daki Koronavirüs vakaları kafalarda soru işaretleri yaratıyor
Hollanda ve Belçika'daki Koronavirüs vakaları kafalarda soru işaretleri yaratıyor
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
Gemiyi en son kaptan terk eder! Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
Gemiyi en son kaptan terk eder! Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Davalık olan Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşmadı
Davalık olan Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşmadı
Son Dakika: Giresun'da sel nedeniyle ilçe ve köyler dahil elektrik faturaları ertelenecek
Son Dakika: Giresun'da sel nedeniyle ilçe ve köyler dahil elektrik faturaları ertelenecek
Son Dakika: Taksim'de keşif yapan ve eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist yakalandı
Son Dakika: Taksim'de keşif yapan ve eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist yakalandı
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Faik Öztrak Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Murat Boz Cem Yılmaz Onur Saylak Demet Özdemir
Spor Jose Sosa Sinan Gümüş Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Tv Sel Kaza Adana
Şu an buradasınız: Türkiye'nin en yüksek yabancı katılımlı fuarı için geri sayım - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 16:36:45. #1.14#
title