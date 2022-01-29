Türkiye'nin en yüksek pisti Ottoman'ın kapısı kayakseverlere açıldı - Haberler
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Türkiye'nin en yüksek pisti Ottoman'ın kapısı kayakseverlere açıldı

AA, Ergün Haktanıyan - Güncel
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Türkiye'nin en yüksek pisti Ottoman'ın kapısı kayakseverlere açıldı

Türkiye'nin en yüksek kayak pistine sahip Ottoman Tesisi, Erciyes'e gelen adrenalin tutkunu çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaya başladı.

Türkiye'nin en yüksek kayak pistine sahip Ottoman Tesisi, Erciyes'e gelen adrenalin tutkunu çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaya başladı.

Erciyes Kayak Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın sayılı yükseklikteki pistlerinden Ottoman, zorlu yolları, kesintisiz uzunluğuyla adrenalin tutkunlarını konuk ediyor.

Özellikle ekstrem seven kayakseverlerin tercih ettiği merkez, 3 bin 400 metre yüksekliği ve 5 kilometrelik pist uzunluğuyla dikkati çekiyor.

Hitit Tesisinin de faaliyete geçtiği merkezde, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılardaki pistlerin yüzde 95'i açık bulunuyor.

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

"İç Anadolu'nun zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'nda pistleri dolduran tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Öte yandan, aralıklarla devam eden yağış sonrası zirveye yakın kesimlerde 2 metreyi aşan kar kalınlığı, pistlerin bulunduğu alanlarda 180 santimetre ölçüldü.

Sıcaklığın sıfırın altında 20 dereceye düştüğü merkeze gelen kayakseverler, 41 farklı noktada toplam 112 kilometre uzunluğundaki pistlerden sorunsuz faydalanabiliyor.

Kent merkezinde ise son günlerde yağan kar güzel görüntüler oluşturdu.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Erciyes, Türkiye, kar, Güncel, Haber

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