Zorlu Enerji, 3. kez Türkiye'nin en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayan markası oldu

Zorlu Enerji, Şikayetvar kullanıcılarının marka deneyimlerinin analizi sonucu belirlenen Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri'nde "Diamond Ödülü"nün sahibi oldu.

Zorlu Enerji, Şikayetvar kullanıcılarının marka deneyimlerinin analizi sonucu belirlenen Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri'nde "Diamond Ödülü"nün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji, Şikayetvar kullanıcılarının marka deneyimlerini analiz ederek oluşturduğu istatistiklere göre belirlenen A.C.E Awards Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri'nde enerji kategorisinde 3'üncü kez üst üste müşteri memnuniyetini en iyi sağlayan marka seçildi.

Zorlu Enerji'nin başarısında, çatısı altındaki tüm birimlerini sürece entegre etme kabiliyetinin yanı sıra talep ve şikayetlere aynı gün içerisinde çözüm üreten özel çağrı merkezi ekibi önemli katkı sağladı.

Öte yandan, Zorlu Enerji, CRM projesi kapsamında müşterilerine dijital ve ilk kontakta çözüm sağlayan projeleri devreye alarak şikayet ve taleplere gelen çözüm oranını artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Kurumsal İletişim Grup Müdürü Funda Küçükosmanoğlu, Türkiye'nin en yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan markası olmaktan ve bu ödülü üç sene üst üste almaktan dolayı büyük gurur duyduklarını belirterek, "Bu ödülün arkasında yoğun bir emek ve büyük Zorlu Enerji ailesi var. Bu nedenle tüm emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerimizin güvenine layık olmaya, onlarla kurduğumuz bu bağı pekiştirmeye ve zirvedeki yerimizi korumaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay