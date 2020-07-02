Türkiye'nin en yüksek barajında "Corona" molası
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Türkiye'nin en yüksek barajında "Corona" molası

Türkiye'nin prestij projeleri arasında gösterilen ve yapımı tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin birinci, dünyanın en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatında çalışan işçilerKorona virüs tedbirleri kapsamında 3 aydır şantiyeden dışarı çıkamazken, bu sürenin...

Türkiye'nin en yüksek barajında
02.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:39

Türkiye'nin prestij projeleri arasında gösterilen ve yapımı tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin birinci, dünyanın en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatında çalışan işçiler

Korona virüs tedbirleri kapsamında 3 aydır şantiyeden dışarı çıkamazken, bu sürenin bir kere daha uzatılması üzerine bugün iş bırakma eylemi yaptılar.

Toplu olarak greve gitme kararı aldıkları öğrenilen işçiler, şantiyede müzik eşliğinde horon teperek seslerini yetkililere ve tüm Türkiye'ye duyurmak isterken, baraj inşaatı tamamen durdu. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, işçiler çektikleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaşarak seslerini duyurmaya çalışıyor.

Öte yandan yapımı tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer baraj kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'te haftabaşında 214 metre gövde yüksekliğine ulaşılmıştı. Dökülen gövde beton miktarının ise 3 milyon 219 bin 656 metreküp seviyesine ulaştı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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