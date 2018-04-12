Türkiye'nin En Yoğun Ticari İlişki İçinde Olduğu Ülke Almanya

Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Ekonomi, Çalışma ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Stefan Rudolph'un başkanlık ettiği heyet 2017 yılı Ekim ayında yaptığı ziyaretin ardından tekrar İzmir'e geldi. Ege İhracatçı Birlikleri'nde Türk ihracatçıları ve sanayicileri ile bir araya geldi. Heyet, Türk girişimcilere Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin yatırım fırsatlarını anlattı.

Toplantıda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz, Türkiye'nin 2018 yılının Ocak – Mart döneminde gerçekleştirdiği 40 milyar dolarlık ihracatın 4 milyar dolarının Almanya'ya gerçekleştirildiğini, Türkiye'nin ihracatında Almanya'nın yüzde 10 pay aldığını, aynı dönemde Ege Bölgesi'nin ihracatında ise; Almanya'nın payının yüzde 12'ye ulaştığını kaydetti.

HEPİMİZİN KAZANMASI GEREKİYOR

Mecklenburg - Vorpommern Eyaleti'nin Ekonomi, Çalışma ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Stefan Rudolph, Türkiye'nin en önemli ekonomik merkezlerinden İzmir'de kısa bir süre sonra tekrar bir araya gelmekten mutlu olduklarını, 2017 yılında geldiklerinde İzmir'de somut anlaşmalara imza attıklarını kaydetti.

"Biz bugün birbirimize güvenmeyi öğreneceğiz. Birbirimize güvenerek çalışma imkanı bulacağız" diyen Rudolph, "İzmir'in kalkınma planında yenilenebilir enerjiye öncelik veriliyor. Biz de eyaletimizde yenilenebilir enerji kaynakları üretiyoruz. Enerjimizin yüzde 67'sini yenilenebilir enerjiden sağlıyoruz. Yenilenebilir enerji sektöründe işbirlikleri yapabiliriz" diye konuştu.

ALMANLAR, TÜRK MENTALİTESİNİ BİLİR

Almanya'ya 3 milyon Türk kökenli insanın yaşadığını bunların 1.5 milyonunun Alman vatandaşlığına sahip olduğunun altını çizen Rudolph şöyle devam etti: "Almanya'da yaşayan Türklerin 69 bin işletmesi, 500 bin çalışanı var. 50 milyar Avro ciroya sahipler. Bu ekonomik sürecin paydaşı olmanız için sizi davet ediyoruz."

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin dış ticaretinde Türkiye'nin 18. Sırada olduğu bilgisini paylaşan Rudolph, "Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin ihracatında Türkiye 15. Sırada, ithalatımızda ise 20. Sırada. Bu rakamlar potansiyelimizi tam olarak yansıtmıyor. Ekonomilerimizin birlikte hareket etmesi iki tarafın yararına sonuçlar doğuracaktır" diyerek sözlerine son verdi.

TÜRKİYE'NİN YAKALADIĞI BÜYÜME ORANI OLAĞANÜSTÜ

Türk ekonomisinin durumunu Almanya penceresinden değerlendiren Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Dr. Rainer Lassing, Türkiye'nin yakaladığı yüzde 7.3'lük büyüme oranının olağanüstü bir büyüme oranı olduğunu, ancak bu büyümenin devlet önlemleri ile desteklendiğini bu nedenle sürdürülebilir görünmediğini savundu.

Ülkeler arasındaki siyasi gerginliklerin olduğu dönemlerde, yerel ve bölgesel temasların, sivil toplumlar arası iletişim ve ekonomik ilişkilerin zarar görmemesi için gayret gösterilmesi gerektiğini altını çizen Lassing, "Bugün baktığımda ise büyük bir memnuniyetle temasların yer yer daha bile güçlendiğini, hatta süreklilik kazandığını tespit edebiliyorum. İzmir'deki görevime başlayalı uzun bir süre geçmemesine rağmen Mecklenburg-Vorpommern eyaletinden bu denli üst düzey bir heyeti ikinci kez ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Almanya halen Ege Bölgesi'nin en büyük ekonomik partneridir. İzmir'deki doğrudan yabancı yatırımların dörtte biri Almanya'dan ve İzmir'deki dış ticaretin sekizde biri Almanya ile yapılmakta. Görüyoruz ki, bugün burada görüşmek için birçok sebebimiz var" diye konuştu.