Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası Tuki, 100 yaşına girdi
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Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası Tuki, 100 yaşına girdi

Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası Tuki, 100 yaşına girdi
01.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:10

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda bulunan kaplumbağa Tuki, 100 yaşına girdi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda bulunan kaplumbağa Tuki, 100 yaşına girdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapalı olan hayvanat bahçesinde çalışanlar, Tuki'nin en sevdiği sebzelerden oluşan doğum günü pastasıyla kaplumbağanın 100'üncü yaşını kutladı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 250'nin üzerinde türden oluşan 3 binin üzerinde hayvan nüfusuna ev sahipliği yapan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda bulunan kaplumbağa Tuki, 100 yaşına girdi. 1997 yılında yurt dışındaki bir hayvanat bahçesinden Türkiye'ye getirilen ve Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin ilk sakinlerinden olan Tuki'nin yaş günü, hayvanat bahçesi çalışanları tarafından düzenlenen partiyle kutlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir ziyaretçilere kapalı olan hayvanat bahçesinde Tuki için düzenlenen doğum günü partisinde barınağın belirli yerlerine balon ve afişler asıldı. Tuki'nin bakıcısı tarafından en sevdiği sebzelerin yer aldığı doğum günü pastasıyla birlikte Tuki'nin yeni yaşı kutlandı.

"100 YAŞINDA OLMASINA RAĞMEN GENÇ BİR KAPLUMBAĞA"

Konuyla ilgili açıklama yapan Darıca Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Hayvan Bölümü Müdürü Nil Can Açıkgöz, "Tuki için sevdiği yiyecekleri hazırladık. Balonlarımızı hazırladık. Çeşitli pankartlar hazırladık. Ama ziyaretçilerimiz olmadığı için sadece bizim bakım ekibimiz ve kendi arkadaşları ile birlikte, kaplumbağa ve arka tarafta lamalarla birlikte kutladık. Tuki 1997 yılında yurt dışındaki başka bir hayvanat bahçesinden bize geldi. 23 seneden beri bizimle birlikte. Uzun bir süre aslında. Hayvanat bahçemizin ilk canlılarından. Tuki 100 yaşında olmasına rağmen genç bir kaplumbağa. Umarım uzun yıllar bizimle birlikte zaten yaşayacak" dedi.

(Samet Kahraman - Hakan Öztürk/İHA)

Kaynak: İHA

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