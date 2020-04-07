Türkiye'nin en yaşlı ilçesi Ağın'a koronaya karşı özel önlem
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Oktay Kaldırım, Türkiye, Elazığ, Ağın, Güncel

Türkiye'nin en yaşlı ilçesi Ağın'a koronaya karşı özel önlem

Türkiye'nin en yaşlı ilçesi nüfusuna sahip olan Elazığ'ın Ağın ilçesinde, korona virüsüne karşı Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla Kaymakamlık tarafından özel önlemler alındı.

07.04.2020 12:59 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:01
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi Ağın'a koronaya karşı özel önlem

Türkiye'nin en yaşlı ilçesi nüfusuna sahip olan Elazığ'ın Ağın ilçesinde, korona virüsüne karşı Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla Kaymakamlık tarafından özel önlemler alındı. İlçede, Malatya, Erzincan bağlantı yolları kapatılırken, tek noktadan giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanmaya ve yaşlıların evleri özenle temizlenip, ihtiyaçları da tek tek karşılanmaya başlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Elazığ'ın Ağın ilçesi 65 yaş ve üzerindekilerin toplam nüfusuna oranıyla, ülke genelinde "en yaşlı ilçe" sıralamasında ilk sırada yer aldı. 2 bin 781 nüfusa sahip olan ve yüzde 17'si 65 yaş ve üzerinde oluşan 'Sakin Şehir' yolunda başvurusunu yapılan ilçede de ise Korona virüse yönelik Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla İlçe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu koordinesinde özel önlemler alındı. Alınan önlemler kapsamında başta ilçeye ulaşım ağı bulunan Malatya ve Erzincan'a bağlı köy yolları kapatıldı. Elazığ'a bağlantı yolu açık tutulan ilçede, tek noktadan yapılan girişler ise jandarma ve polis tarafından kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa çıkmasının yasak olması nedeniyle tamamen sessizliğe bürünen ilçede ise tüm hizmetleri, polis, jandarma, vakıf,belediye milli eğitim ve müftülük başta olmak üzere kurumlardan oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" vermeye başladı. Evlerin temizlendiği, alış verişlerin yapılarak yaşlılara götürüldüğü ilçe de şuana kadar Korona virüsüne rastlanmadı.

"Malatya ve Erzincan yollarını kapattık"

İlçede ikamet eden yaşlı nüfusun korunması adına korona virüse yönelik çeşitli kararlar aldıklarını aktaran İlçe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu,"En yaşlı ilçe konumunda olmamız hasebiyle ve bu virüsünde daha çok 65 yaş ve üstü hastaları daha fazla etkilediğinden kronik hastalığı olanlara daha fazla etkilediğinden dolayı bizde ilçemizde sıkı tedbirler almaya çalışıyoruz. İlçemize giriş çıkış noktalarından sadece Elazığ'la olan kısmı açtık. Bunu haricinde Malatya'dır, Erzincan'dır o taraflara olan yollarımız kapattık. Bu konuya elimizden geldiğince azami olarak dikkat ediyoruz. Çünkü Ağın Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahiptir. Virüs şuan buraya sirayet etmiş durumda değil. Eğer ki buraya virüs sirayet ederse Allah muhafaza yaşlı oranımızda çok fazla olduğu için büyük kayıplar verebiliriz. Tüm ekibimizle 7/24 yol kontrolleri yaparak her giren ve çıkanı nereye gittiğini ve nereden geldiğini belgelerini sorarak azami dikkat gösteriyoruz" dedi.

" Herkesin yardımına koşuyoruz"

İlk günden itibaren Vefa Sosyal Destek Grubunu oluşturduklarını da belirten Cıdıroğlu, "Emniyet, Jandarma, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yanı sıra müftülük, Milli eğitimden görevli öğretmenlerimiz özveriyle çalışmaktalar. Ağın ilçemizde 65 yaş ve üstü vatandaşımızın ve kimsesi olmayan, kronik hastalığı olan kim olursa olsun yardımına koşuyoruz. Merkez ve köyler dahil 4 mahalle 16 köy 7 mezra olmak üzere tüm vatandaşlarımın hizmetindeyiz. Ne gerekiyorsa yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurum amirleri, muhtarlar, din görevlilerinin olduğu tüm ekibe, Toplum Sağlığı Merkezinde görevli doktor ve hemşireler tarafından hastalıkla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptıklarını da anımsatan Cıdıroğlu, hastalığın ne derece önemli olduğuna dair broşürleri mahalle ve köylerde kapı kapı gezilerek dağıtıldığını aktardı.

İlçelerine gelen giden herkesin ateşini ölçerek, uyarılar ve ikazlar yaparak nereden gelip nereye gittiğini sorarak önemli bir çalışma yürüttüklerini de aktaran Cıdıroğlu, Ağın Okuyor kampanyası başlatarak virüsten dolayı sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş altı 65 yaş üstündekilerin evlerine kadar kitaplarını götürdüklerini de dile getirdi.

İlçenin yaşlı sakinleri de, devletin her türlü kendilerine destek olduğunu, evlerinde dezenfekte çalışmasından, her türlü gıda desteğine kadar hizmet sunduklarını anlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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