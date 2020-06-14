Türkiye'nin en yaşlı çınarı bin 100 yaşında
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Türkiye'nin en yaşlı çınarı bin 100 yaşında

Türkiye'nin en yaşlı çınarı bin 100 yaşında Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Longoz Ormanları'nda bulunan bin 100 yaşındaki çınar ağacı ihtişamıyla göz kamaştırıyor.

14.06.2020 13:44 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:49

Türkiye'nin en yaşlı çınarı bin 100 yaşında

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Longoz Ormanları'nda bulunan bin 100 yaşındaki çınar ağacı ihtişamıyla göz kamaştırıyor. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Doğaseverleri güzellikler şehri Karacabey'e davet ediyoruz" dedi.

Türkiye, korona virüs salgını normalleşme sürecine girerken tatilciler de doğal mekanlara akın etmeye başladı. Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Longoz Ormanları tatilcilerin ve doğa severlerin yeni gözdesi oldu. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kamil Özer ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile bölgede incelemelerde bulundu.

Karacabey, Yeniköy-Malkara'da bulunan 23 kilometre uzunluğundaki Türkiye'nin en uzun plajındaki düzenlemeleri yerinde inceleyen Esgin, ardından Longoz Ormanları'ndaki doğal yaşam ve mesire alanını gezdi. Longoz Ormanları'nın Ihlamur Vadisi mevkiinde bulunan bin 100 yaşındaki çınar ağacının olduğu bölgede incelemelerde bulunan Esgin şunları söyledi:

"Güzellikler şehri Karacabey, tarihi ve doğal yerleri, Longoz Ormanları, Ihlamur Vadisi, Eskikarağaç Avrupa Leylek Köyü, Yeniköy-Malkara plajı, 1394 yılında yapılan Issız Han Oteli ve daha pek çok keşfedilmeyi bekleyen güzellikleriyle sadece Bursa'mızın değil Türkiye'nin en gözde yerleriyle tatilcilerin ve doğa sevenlerin gözdesi oldu. Bayramdere mevkiinde bulunan Longoz Ormanları'nın içinde Ihlamur Vadisi adı verilen bölgede 600 ila bin 100 yaşında olduğu tespit edilen çınar ağaçlarımız da bulunuyor. Bölgemizi Türkiye ve Bursa turizmine kazandırmak adına Karacabey Belediyesi doğaya saygılı bir anlayışla yoğun çalışmalar yapıyor. Salgında normalleşme sürecine girdiğimiz bu günlerde tatilcilerimizi ve doğa severleri güvenli ve güzel şehir Bursa'mıza, Karacabey'e bekliyoruz."

Güzellikler şehri Karacabey

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da bölgedeki turizm potansiyelinin artırılması için yoğun çalıştıklarını ifade etti. Özkan, "Güzellikler şehri Karacabey'imizin, Bayramdere mevkii, Dereçınar alanı, Ihlamur Vadisi'nde asırlık çınarlarımız bulunuyor. Bursa Teknik Üniversitesi'ne yaptığımız tespitler neticesinde en yaşlısı bin 100 olmak üzere 850 yaşında çınarlar tespit ettik. Bu bölgeyi doğal ortamını muhafaza ederek mesire alanı olarak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Türkiye'nin en yaşlı çınarı bin 100 yaşında

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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