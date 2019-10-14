Türkiye'nin en uzun soluklu kongresi başladı

14.10.2019 13:03

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından her yıl organize edilen Uluslararası İlişkiler Kongresi'nin 11'incisi başladı. Alanında bu kadar uzun devam eden başka bir örneği bulunmayan kongrede toplam 7 oturumda yaklaşık 50 akademisyen konuşma yapacak.



BUÜ İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün düzenlediği 11. Uluslararası İlişkiler Kongresi, Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. 14-15 Ekim tarihleri arasında Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde devam edecek olan kongreye yerli ve yabancı çok sayıda akademisyen katılıyor. Organizasyonun açılış töreninde BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, İİBF Dekanı Prof. Dr. DerdaKüçükalp, Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tayyar Arı, akademisyenler ve öğrenciler hazır bulundu.



Törende konuşan Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, Türkiye'nin uluslararası alanında çok fazla konuşulduğu bir dönemde böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydetti. Öğrencilerin de etkinliğe ilgi göstermesinin kendisini mutlu ettiğini aktaran Rektör Kılavuz, "Bugün burada bulunan bütün uluslararası ilişkiler bölümü öğrencilerine sadece alanları ile ilgilenmenin dışında çok farklı bilim dallarından da yararlanmalarını tavsiye ediyorum. Uluslararası ilişkiler alanı multidisipliner bir bilim alanıdır. Tarih, edebiyat, kültür, medeniyet, din ve daha birçok alanda da okumanızı ve araştırmanızı tavsiye ediyorum. Çok yönlü okumalar yaparsanız, aranızda bu okuduklarınızı münazara ederseniz özgüven ve doğru bilgi sahibi olursunuz" diye konuştu.



Konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyona da işaret eden Kılavuz, "Dünyaya hak, adalet ve insaf ölçüleri içerisinde bir operasyonun nasıl yapıldığını gösteren kahraman ordumuza ve güvenlik güçlerimize Cenab-ı Hakk'tan nusret niyaz ediyorum. Başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Milletimize de zaferler görmeyi diliyorum. Türkiye bugüne kadar hep mazlumun yanında oldu. İnşallah bu operasyon sonucunda gerçek mazlumlar da yeniden gülmeye başlar ve huzur içerisinde geleceğe adım atar" dedi.



İİBF Dekanı Prof. Dr. DerdaKüçükalp ise konuşmasında, akademik hayatta bilimsel çalışmaların ve organizasyonların büyük bir önem taşıdığına işaret etti. Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün 11 yıl aralıksız olarak düzenlediği faaliyetin de bu anlamda ele alınması gerektiğini kaydeden Dekan Küçükalp, emek verenlere teşekkür etti.



Geleneksel hale getirilen 11. Uluslararası İlişkiler Kongresi'nin çok sayıda oturum ile 2 gün boyunca devam edeceğini aktaran Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tayyar Arı da Türkiye'de bu alanda yürütülen ve 11 yıl boyunca aralıksız devam eden başka bir faaliyetin bulunmadığını vurguladı. - BURSA

Kaynak: İHA