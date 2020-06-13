Türkiye'nin en uzun sahilinde sosyal mesafe hazırlıkları tamamlandı
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Türkiye'nin en uzun sahilinde sosyal mesafe hazırlıkları tamamlandı

Türkiye'nin en uzun sahilinde sosyal mesafe hazırlıkları tamamlandı Sosyal mesafenin rahatlıkla sağlanacağı 23 kilometrelik sahil, sezonu açtı 23 kilometre uzunluğuyla Hatay Samandağ ve Patara plajlarından bile uzun olan Karacabey Plajı tatilcileri bekliyor 23 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin...

13.06.2020 09:26 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:32

Türkiye'nin en uzun sahilinde sosyal mesafe hazırlıkları tamamlandı

Sosyal mesafenin rahatlıkla sağlanacağı 23 kilometrelik sahil, sezonu açtı

23 kilometre uzunluğuyla Hatay Samandağ ve Patara plajlarından bile uzun olan Karacabey Plajı tatilcileri bekliyor

BURSA - 23 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun doğal plajı Karacabey Boğazı Plajı yeni normalleşme sürecinde hazırlıklarını tamamlayarak tatilcilerini bekliyor.

Türkiye'nin gözde sahilleri arasında bulunan ve 23 kilometre uzunluğu ile doğal sahiller arasında en uzun konumda yer alan Karacabey Boğazı Plajı'nda hazırlıklar tamamlandı. Sosyal mesafe kurallarına rahatlıkla uyulabilecek uzunlukta ve genişlikte olan plaja her sezon ilgi biraz daha artıyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Her alanda sosyal mesafe Türkiye'nin gündeminde olan önemli konulardan bir tanesidir. İş, ev hayatı olsun, şehrimizde gezerken olsun, sosyal mesafeyi gözetmek gerekiyor. Bununla birlikte tatil anlayışımız da değişiyor. Burada da sosyal mesafeyi gözeterek bir tatil yapmanın sağlığımız açısında önemli unsur olduğu bilim adamları tarafından belirtiliyor. Ben Karacabey Belediye sınırları içinde Yeniköy Boğaz olarak tabir edilen sahillerin uzunluğuna vurgu yapabilmek için merkezden longoz ormanlarına doğru kumun üzerinden tam 13 kilometre yürüyüş yaptım. Bunun ikinci etabının da Kurşunlu yerleşim yöresine yapmayı düşünüyorum. Burası da yaklaşık 10 kilometre yapacak. Toplamda 23 kilometrelik sahil şeridinden söz ediyoruz. Pırıl pırıl kum ve denizden bahsediyoruz. Vatandaşlarımız Türkiye'nin neresinden gelirse gelsin, sosyal mesafeyi rahatlıkla sağlayacak tatil anlayışını bedavaya sunmak mümkündür. Ben sağlığına dikkat ederek tatil yapmak isteyen bütün vatandaşlarımızı Karacabey'in uzun sahillerini görmeye ve tatil yapmaya davet ediyorum" dedi.

Türkiye'nin en uzun sahilinde sosyal mesafe hazırlıkları tamamlandı

Kaynak: İHA

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