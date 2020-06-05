Türkiye'nin en uzun sahili sağlık turizminin gözdesi olacak Türkiye'nin en uzun sahili sağlık turizminin gözdesi olacak 22 kilometre uzunluğu, eşsiz güzellikleriyle dikkat çeken Karacabey'deki Yeniköy sahilleri, misafirlerini ağırlayacak Bursa'nın Karacabey ilçesinde 22 kilometrelik uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun sahili ünvanını kazanan Karacabey...

Türkiye'nin en uzun sahili sağlık turizminin gözdesi olacak

22 kilometre uzunluğu, eşsiz güzellikleriyle dikkat çeken Karacabey'deki Yeniköy sahilleri, misafirlerini ağırlayacak

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde 22 kilometrelik uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun sahili ünvanını kazanan Karacabey Boğazı ve Yeniköy Beldesi sağlık turizminin gözdesi olacak. Yazlık tatil bölgesi Yeniköy, korona ile birlikte kitlelerin değişen tatil anlayışları için ideal bir adres oluyor. Eşsiz güzellikteki ormanları ile tam bir doğa harikası olan ve uzun sahilleri ile pandemi sürecinde Türkiye'de en gözde sahil bölgelerinden birisi konumunda olan Karacabey, misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

Karacabey Yeniköy, on binlerce hektarlık ıhlamur, kestane ve defne ormanlarının yanı sıra 23 kilometrelik kumsalı, Marmara Denizi'ne olan kıyıları ve hemen yanı başındaki longoz ormanı ile sağlıklı ve doğal bir tatil için Türkiye'de öne çıkan yerler arasında başı çekiyor. Pandemi ile birlikte sadece kum ve denizden ziyada sağlıklı ve hijyenik ortamlar, doğal ürünlerin giderek yoğun ilgi gördüğün bir döneme girilmesiyle birlikte tatil anlayışları da değişiyor. Artık vatandaşların öncelikli adresleri arasında temiz havası ve sakinliği de ön planda tutuyor.

Oksijen deposu ormanları iklimi ile astım, şeker ve benzer rahatsızlıkları olan hastalar bile doktor tavsiyesi ile geldiği Karacabey sahilleri salgın sürecinde vatandaşların öncelikli adreslerinden biri oluyor. On binlerce hektarlık ormanlarla kaplı Yeniköy'de yer yer 200 metre genişlikte ve toplamda 22 kilometre uzunlukta plajı ile sosyal mesafe anlamında da avantaj sağlayan bölge tatilcilerin bu yaz gözde mekanı olması bekleniyor.

Yeniköy'de bir yandan salgın tedbirleri sürerken bir yandan da Karacabey Belediye ekipleri yaz sezonu için sahil bölgesindeki son hazırlıklarını tamamlıyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan Türkiye'nin korona virüsü ile mücadele noktasında adeta destan yazdığına dikkat çekerek, "Bu başarıdan dolayı da Türkiye sağlık turizmi noktasında bir çekim merkezi haline gelecek. Güzellikler şehri Karacabey de sağlık turizmi açısından değerlendirilebilecek önemli yerlerden bir tanesidir. Merkezimize 30 kilometre uzaklıkta, Marmara Deniz'inin kıyısında bir taraftan longoz ve ıhlamur ormanları, defne ormanlarıyla adeta bir oksijen deposu, doğa harikası bir alandan söz ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli hastalıklarını tatil döneminde yazın 1-2 ay burada kalarak yenen insanların anlatımlarından buranın gerçekten sağlık turizmi açısından bir cazibe merkezi olabileceğini düşünüyoruz. Şu anda da vatandaşlarımızdan buraya karşı bir ilgi alaka oluşmuştur. Bizde Karacabey Belediyesi olarak da konaklama sorununu da en kısa zamanda çözüme kavuşturacağız" dedi.

Kaynak: İHA