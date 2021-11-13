Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak sonbaharda görsel şölen sunuyor - Haberler
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Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak sonbaharda görsel şölen sunuyor

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak sonbaharda görsel şölen sunuyor Kırıkkale'de Kızılırmak'ı saran ağaçlar sonbaharda görsel şölen sunuyor.

KIRIKKALE (İHA) - Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak sonbaharda görsel şölen sunuyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'de Kızılırmak'ı saran ağaçlar sonbaharda görsel şölen sunuyor.

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, yılın her mevsiminde insanlara tabiatın ayrı güzelliklerini sunuyor. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde valilik tarafından yapılan Obaköy mesire alanında, sonbahar güzelliği yaşanıyor. Kızılırmak nehrinin etrafını saran ve sonbahar renklerine boyanan ağaçlar görsel şölen sunuyor. Dört mevsimin belirgin bir şekilde gözlemlendiği bölgede, ağaçlardaki sarı ve yeşil renklerin tonu vatandaşların bölgeye ilgi göstermesine neden oluyor.

"Ayrı bir güzelliği var"

Obaköy görevlisi Serkan Kayalak, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burası, Kızılırmak kenarında bulunan mesire alanımız. Obaköy'ümüz sonbaharın son demlerini yaşıyor. Yapraklarımız sararıp dökülmeye başladı. Bunun da ayrı bir güzelliği var Obaköyümüze. Bu güzelliğin Kızılırmak kenarında bulunması ve Kırıkkale'mize yarenlik etmesi daha ayrı bir güzellik katıyor. İnsanlarımız buraya genellikle gezmek için geliyor. İsteyen balık tutabiliyor. Balık tutma alanlarımız var. Eğleniyorlar, çocuklarını gezdiriyorlar. Tam stres atılacak bir bölge" dedi.

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak sonbaharda görsel şölen sunuyor

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak sonbaharda görsel şölen sunuyor

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak sonbaharda görsel şölen sunuyor

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İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Son Dakika Haberleri

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