Türkiye'nin en uzun mağarasında pandemi sessizliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin en uzun mağarasında pandemi sessizliği

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, Fransız bilim insanı Michel Bakalowichz tarafından keşfedilen Türkiye'nin en uzun olduğu öne sürülen Tınaztepe Mağaraları, doğal oluşumu nedeniyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Türkiye'nin en uzun mağarasında pandemi sessizliği
13.09.2020 10:07 | Son Güncelleme: 13.09.2020 10:11

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, Fransız bilim insanı Michel Bakalowichz tarafından keşfedilen Türkiye'nin en uzun olduğu öne sürülen Tınaztepe Mağaraları, doğal oluşumu nedeniyle ziyaretçilerini büyülüyor. Pandemi nedeniyle bu yıl sessizliğe bürünen mağaranın işletmecisi Bayram Çelmeli, "Şu anda Tınaztepe Mağaraları'nın turizme açılmış bölümü 1580 metredir. Ama yer altı gölü olarak devam ettiği kısım 22 kilometredir. Bu özelliğiyle turizme kazandırılmış mağaralar yönünden Türkiye'nin ilk sırasında yer alıyor. Dünyada da turizme açılmış mağaralar sıralamasında üçüncü sırada" dedi.

Seydişehir-Antalya karayolu üzerinde Toros Dağları üzerindeki geçişinde yer alan Tınaztepe Mağaraları, 1968 yılında Fransız bilim insanı Michel Bakalowichz tarafından keşfedildi. Doğal oluşumuyla gelen turistleri kendisine hayran bırakan mağara, 22 kilometre uzunluğuyla turizme açılmış mağaralar arasında Türkiye'de birinci dünyada ise üçüncü sırada yer alıyor. 

'230 MİLYON YIL YAŞINDA'Mağaranın işletmecisi Bayram Çelmeli, mağaranın önemli bir doğal oluşum olduğunu belirterek şunları söyledi: "Tınaztepe Mağaralarının keşfi 1968 yılında Fransız bilim insanı Michel Bakalowichz tarafından yapılmış. O zamanki imkanlarla mağaranın içsel haritalarını çıkartmış. Şu anda Tınaztepe Mağaraları'nın turizme açılmış bölümü 1580 metredir. Ama yeraltı gölü olarak devam ettiği kısım 22 kilometredir. Bu özelliği ile turizme kazandırılmış mağaralar yönünden Türkiye'nin ilk sırasında yer alıyor. Dünyada da turizme açılmış mağaralar sıralamasında üçüncü sırada. Yapılan araştırmalarda mağaramızın 230 milyon yıl yaşında olduğu tespit edilmiş. Tınaztepe Mağaraları, bulunduğu bölge okyanus suları altında ama bu suların çekilmesiyle birlikte doğal bir oluşum olarak meydana gelmiş. Suların mağara içerisinde hareket ettikleri yerlerde kalker tüfleri, tavan ve yan taraflardaki çatlaklardan sızan sularla çok güzel travertenler, sarkıt ve dikitler oluşmuş."'BU YIL YERLİ TURİST AĞIRLIKLI ÇALIŞIYORUZ'Pandemi nedeniyle yabancı turistin gelmediğini, yerli turist ağırlıklı çalıştıklarını belirten Çelmeli, "2001 yılında Orman Bakanlığı'ndan tahsisle mağaranın yapımına başladık. 2004 yılında 1200 metrelik kısmını 2005 yılında da  toplam 1580 metrelik kısmını turizme kazandırdık. Yerli ziyaretçimizden memnunuz. Pandemi nedeniyle ziyaretçi sayımız epey bir azaldı. Geçen seneye göre yüzde 70 oranında bir ziyaretçi kaybımız var. Bir sene Koreli ziyaretçimiz fazlaydı, bir sene Amerikalı, bir sene de Polonyalı ziyaretçimiz fazlaydı. Bu sene eğer pandemi çıkmasaydı, ağırlıklı ziyaretçimiz Çinli turistlerimiz olacaktı. Maalesef bütün organizasyonlar iptal oldu. Bu sene için yüzde yüz yerli turist ağırlı çalışıyoruz" diye konuştu.Mağara içerisindeki tüm uyarılara rağmen bazı kişilerin duvarlara yazı yazdığı da gözlendi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ebru Şallı Deniz Seki Acun Ilıcalı
Spor Falcao Adem Büyük Rıza Çalımbay Servet Yardımcı Ricardo Quaresma
Daha Fazla Eylül Ankara Antalya Polatlı
Şu an buradasınız: Türkiye'nin en uzun mağarasında pandemi sessizliği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 10:11:28. #1.14#
title