02.11.2019 02:55

Türkiye'nin en uzun kumsalında sezonun son temizliği

Samandağ sahilinde sezonun son temizlik çalışması kumsalda insan gücü, denizde de tekne ile gerçekleşti

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ahmet Dolğun:

"Samandağ sahilimizden 2019 yılında 900 ton, son 5 yılda da 4 bin ton atık topladık"

HATAY - Dünyanın en uzun kumsalları arasında yer alan Samandağ sahilinde sezonun son temizlik çalışması gerçekleşti. Çalışmalar kumsalda insan gücü, denizde de tekne ile gerçekleşti.

14 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin birinci, dünyanın da 10. en uzun kumsal şeridine sahip olan Samandağ sahilinde yaz sezonunun son kumsal ve deniz temizliği gerçekleşti. Hatay Büyükşehir Şehir Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, kumsalda insan gücü, denizde de tekne yardımıyla yapılan temizlik çalışmalarıyla sezonu tamamladı.

Sahilin kirlenmesinde ana etken Asi Nehri

Hatay sahillerinin çok çeşitli nedenlerden dolayı kirliliğe maruz kaldığını söyleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ahmet Dolğun, "Hatay, Yayladığı'ndan Erzin'e kadar 158 kilometrelik bir kıyı şeridine sahip. Bu kıyı şeridine kıyısı olan altı tane ilçemiz mevcut. Bu ilçelerimizde hem deniz yüzeylerinde hem de kumsallarımızda kirlilikler oluşmaktadır. Çeşitli kanallarla atıklar buraya ulaşıyor ve ciddi bir şekilde kumsal ve deniz kirliliği söz konusu oluyor. Bu atıklar genelde Asi Nehri'nde taşınarak gelen atıklar, açık denizden gelen atıklar ve gemilerden bir şekilde açık denizlere atılarak karaya vuran atıklardan oluşmakla birlikte vatandaşlarımızın sahillerimizi ve kumsalları kullandıkları zaman bıraktıkları atıklar da son derece önemli" dedi.

"Samandağ sahilinde son 5 yılda 4 bin atık topladık"

2019 sezonunda Samandağ sahilinden 900 ton atık topladıklarını ifade eden Başkan Dolğun, "Biz bu kirliliği önlemek adına her yıl çalışmalarımızı yapıyoruz. 158 kilometrelik kıyı şeridinde 2 tekne, 2 adet kum eleme ve traktör, 2 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu ile birlikte, 90 personelle ciddi bir ekip oluşturarak denizlerimizi, kıyılarımızı atıklarından arındırma noktasında ciddi çalışmalar yapıyoruz. Her yıl ortalama olarak 900 ton atık topluyoruz sahillerimizden. 5 yılda yaklaşık 4 bin tona yakın atık toplanmış bulunuyor" diye konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ahmet Dolğun, Samandağ sahilinde sezonun son temizliği gerçekleşse de oluşabilecek kirliliğe karşı mücadelelerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA