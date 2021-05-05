Türkiye'nin en ucuz pidesi Balıkesirlilerin sofrasında
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Türkiye'nin en ucuz pidesi Balıkesirlilerin sofrasında

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TOKMAK - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en ucuz pidesi Balıkesirlilerin sofrasında Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Balıkesirlileri, Türkiye'nin en uygun fiyatlı pidesiyle buluşturmaya devam ediyor.

Türkiye'nin en ucuz pidesi Balıkesirlilerin sofrasında

BALIKESİR - Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Balıkesirlileri, Türkiye'nin en uygun fiyatlı pidesiyle buluşturmaya devam ediyor. Vatandaşlar, 375 gram Fırıntaş Kare Halk Pidesinin 1 buçuk liradan satışa sunulmasını sağlayan Başkan Yücel Yılmaz'a teşekkür etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Fırıntaş, 41 yıldır aralıksız olarak vatandaşların sofrasına hijyenik, sağlıklı ve uygun fiyata ekmeğini ulaştırmayı sürdürüyor. Fırıntaş'ın, içinde bulunduğumuz Ramazan ayına özel hazırladığı Kare Halk Pideleri; 375 gram olarak 1 buçuk liradan satışa sunuluyor. Geçtiğimiz yıl 3 lira olan pideyi bu yıl 1 buçuk liradan satışa sunarak Türkiye'nin en uygun fiyatlı pidesini 8 ilçede 46 satış noktasından ve anlaşmalı marketlerden tüketicilerle buluşturan Fırıntaş, günlük 50 bin pide üretiyor. Lezzeti ve uygun fiyatı dolayısıyla oldukça beğeni kazanan Fırıntaş Kare Halk Pidelerinin yanında, Ramazan ayı boyunca vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen; somun ekmek, tam buğday ekmeği ve köylü ekmeğinin de üretimi devam ediyor.

Vatandaşlar memnun

Fırıntaş Halk Pidelerinin fiyatı ve lezzetinden oldukça memnun olduklarını belirten vatandaşlardan bazıları pideyi 1,5 liraya yemenin kendilerini ekonomik olarak rahatlattığını ifade ederken bazıları ise sosyal belediyecilik açısından önemli bir hizmet olduğunu söyledi. Vatandaşlar bu imkanı kendilerine sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkürlerini ilettiler.

Türkiye'nin en ucuz pidesi Balıkesirlilerin sofrasında
Türkiye'nin en ucuz pidesi Balıkesirlilerin sofrasında
Türkiye'nin en ucuz pidesi Balıkesirlilerin sofrasında
Türkiye'nin en ucuz pidesi Balıkesirlilerin sofrasında
Türkiye'nin en ucuz pidesi Balıkesirlilerin sofrasında
Türkiye'nin en ucuz pidesi Balıkesirlilerin sofrasında
Türkiye'nin en ucuz pidesi Balıkesirlilerin sofrasında
Türkiye'nin en ucuz pidesi Balıkesirlilerin sofrasında
Türkiye'nin en ucuz pidesi Balıkesirlilerin sofrasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TOKMAK

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