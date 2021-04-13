Türkiye'nin en ucuz elektrik üretim kaynağı su

Yenilenebilir Enerji Yatırımcıları Derneği Başkanı Cem Özkök, Türkiye'de en ucuz elektrik üretim kaynağının su olduğunu belirterek, güneş ve rüzgar enerjisinde kapasitenin artmasıyla bu kaynaklardan elektrik üretiminin de büyük ölçüde ucuzlayacağını bildirdi.

Yenilenebilir Enerji Yatırımcıları Derneği Başkanı Cem Özkök, Türkiye'de en ucuz elektrik üretim kaynağının su olduğunu belirterek, güneş ve rüzgar enerjisinde kapasitenin artmasıyla bu kaynaklardan elektrik üretiminin de büyük ölçüde ucuzlayacağını bildirdi.

Özkök, çevrim içi olarak düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin güneş enerjisinde 7 bin, rüzgar enerjisinde ise 9 bin megavat kurulu güce sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin temiz enerji potansiyelinin yüksek olduğuna dikkati çeken Özkök, şöyle devam etti:

"Türkiye'de henüz güneş ve rüzgar enerjisinde emekleme aşamasındayız. Mevcut kapasitemiz potansiyelimize kıyasla oldukça düşük. Bu kaynaklardan elektrik üretimi her geçen gün ucuzluyor. Teknolojisi de çok çabuk gelişiyor. Güneş ve rüzgar açısından en büyük problem depolama. Depolamayı da ekleyebildiğimizde maliyetler daha da ucuzlayacak ama ne zamanki 25 bin megavat rüzgar, 50 bin megavat güneş enerjisi kapasitemiz olur, o zaman bu kaynaklardan elektrik üretiminde ucuzlamayı çok daha etkili şekilde görebiliriz. Şu anda Türkiye'de en ucuz elektrik üretim kaynağı su. Özellikle kendini finanse etmiş hidroelektrik santralleri şu anda en ucuz enerjiyi üretiyor."

Özkök, geçen ay teklifleri alınan güneşte mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinde fiyatlarda düşüş görülebileceğini söyledi.

Tekliflerin bu ay açılmasının beklendiğini aktaran Özkök, en ucuz teklif veren 5 yatırımcının kendi aralarında yarışacağını kaydetti. Özkök, 1000 megavat mini YEKA kapasitesi için 9 bin megavatın üzerinde teklif geldiğini anımsatarak, ciddi bir rekabet olacağını belirtti.

Öte yandan, rüzgar enerjisinde de 1000 megavatlık YEKA ihalesinin gündemde olduğunu dile getiren Özkök, "Nisan ayı içinde rüzgarda da ilana çıkılması bekleniyor. Bu ihaleye 6-7 ay süre verilip tekliflerin toplanacağını zannediyorum." dedi.

Özkök, son dönemde artan kredi faiz oranlarının ise yatırımcıların maliyetlerini artırdığını ve fizibiliteleri etkilediğini belirterek, "Şu anda rüzgar ve güneşte yeni YEKA'ların yapılması için ekonomik olarak daha stabil bir ortamda olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya