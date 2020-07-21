Türkiye'nin en temiz 20 plajı Yaz tatili için oldukça geniş bir yelpazede seçenek sunan Türkiye'de adını dünyaya duyuracak kadar temiz ve güzel plajlar var. ?Enuygun.com araştırdı. İşte Türkiye'nin En Temiz 20 Plajı.

Kurban Bayramı tatilinde hangi plajı tercih etmelisiniz? İşte Türkiye'nin Seyahat Sitesi Enuygun.com'dan Türkiye'deki en temiz 20 temiz plaj önerisi.

Kaputaş Plajı, Antalya

Türkiye'nin en güzel plajı olarak dünya basınında adını duyurmuş Kaputaş Plajı'na ulaşmak biraz zor ama aslında plajı bu kadar güzel yapan da zor ulaşılıyor olması diyebiliriz. Kalabalıklardan uzak oluşu plajın tertemiz kalmasını sağlıyor. Turkuaz rengin en güzel halini sunan Kaputaş Plajı, size muhteşem bir tatil vadediyor.

Patara Plajı, Antalya

2020 yılının turizm teması olarak belirlenen Patara, plajıyla da ilgi odağı. Patara Antik Kenti'nin yanında 12 kilometre boyunca uzanan Patara Plajı, İngiliz seyahat yazarları tarafından Avrupa'nın en temiz plajı seçildi. Göz alabildiğine turkuaz bir manzara sunan ve oldukça sığ bir denize sahip olan Patara Plajı'ndan yüzmeniz için çok sebep var.

Çıralı Plajı, Antalya

Çıralı Plajı, ormanın içine kurulmuş bir cennet gibi adeta. Çıralı, doğal ve tarihi güzelliklerinin korunması için sit alanı ilan edilen bir destinasyon. Bu sayede de doğallığını kaybetmiyor ve plaj da hep temiz kalıyor. The Guardian tarafından Antalya'nın Patara Plajı'ndan sonra en temiz plajı olarak gösterilen ve sadece bir uçak bileti uzaklıkta olan bu plajda kim yüzmek istemez ki?

Kalkan Halk Plajı, Antalya

Kalkan'ın merkezinde bulunan Kalkan Halk Plajı'nın kumsalı küçük çakıl taşlarından oluşuyor. Ayrıca suyun altı da çakıllarla kaplı olduğu için dalgalardan sonra deniz bulanmıyor. Temiz ve berrak görüntüsünü korumaya devam ediyor. Dağlardan gelen kaynak suları nedeniyle soğuk bir denize sahip olan plaj, kristal berraklığıyla misafirlerini kendine hayran bırakıyor.

Kleopatra Plajı, Alanya

Alanya'nın simge yapısı olan Alanya Kalesi'nin eteklerinde bulunan Kleopatra Plajı, etrafı kayalarla kapatılmış bir havuza benziyor. Söylentilere göre, Romalı bir general Alanya ve çevresini Mısır Kraliçesi Kleopatra'ya hediye etmiş. Kleopatra da sık sık banyo yapmak için bu plajda denize girermiş. Bu nedenle adı Kleopatra Plajı olarak anılır olmuş. Mavi Bayrak ödülüne sahip olan bu plajın suyu o kadar berrak ki yüzerken suyun altını net bir şekilde görebilirsiniz.

İztuzu Plajı, Ortaca

Tatlı ve tuzlu suyun iki tarafını çevrelediği İztuzu Plajı, bu özelliğiyle dünyada en nadir bulunan plajlar arasında yer alıyor. 4.5 kilometre uzunluğundaki plajın bir diğer önemli özelliği de Caretta Caretta'ların yumurtalarına ev sahipliği yapması. 20.00 ile 08.00 saatleri arasında halkın kullanıma kapalı olan plajda kaplumbağaların rahatının bozulmaması için tüm önlemler alınıyor. Bu nedenle İztuzu Plajı, ülkemizin en temiz plajlarından biri. Hatta temizliği ve güzelliğiyle dünya çapında da ilgi görüyor.

Kelebekler Vadisi, Fethiye

Kelebekler Vadisi 350 metrelik kayalıklarla çevrili doğanın ortasına kurulmuş bir cennet. Vadiye kara yoluyla ulaşmak mümkün olmasa da Fethiye'den kalkan teknelerle ulaşım sağlayabilirsiniz. Kelebekler Vadisi'ne adımınızı atar atmaz masmavi ve berrak denizin görüntüsüne hayran kalacaksınız.

Ölüdeniz, Fethiye

Ülkemizin plajları arasında dünya çapında en meşhur olanı Ölüdeniz Plajı. 2006 yılında bir Alman gazetesi tarafından yapılan oylamada yüksek bir oy oranıyla dünyanın en güzel plajı olarak seçilmiş. Çevresi kapalı bir göle benzeyen Ölüdeniz'in suyu çok sakin ve sığ olsa da su seviyesi sürekli olarak yükselip alçalıyor. Bu nedenle de deniz berrak ve tertemiz kalıyor. Mavi Bayrak ödüllerini de hakkıyla alıyor. Fethiye tatilinizde mutlaka bu manzaraya nazır bir otelde rezervasyon yapmalısınız.

Kleopatra Plajı, Sedir Adası

Gökova Körfezi'nde bulunan Sedir Adası, adından da anlaşılacağı üzere efsanelere konu olan bir plaja sahip. Söylenenlere göre; Antonius, Mısır Kraliçesi Kleopatra için Mısır'dan gemilerle bu plaja özel kumlar getirtmiş. Plaj gerçekten de efsanelere konu olmayı hak edecek güzellikte bir denize ve kumsala sahip. Plajın altın sarısı kumları Türkiye'de başka hiçbir yerde yok. Bu kadar özel olduğu için de plaja terlikle girmek, kumların olduğu noktalarda güneşlenmek ve yanında götürmek için kum almak yasak. "Türkiye'de ölmeden önce gitmem gereken yerler" gibi bir listeniz varsa bu plajı mutlaka eklemelisiniz.

İncekum Plajı, Marmaris

Kleopatra Plajı'nın tam karşısında bulunan İncekum Plajı, tropik bir adaya gitmişsiniz gibi bir hisse kapılmanıza yol açıyor. Bölge sit alanı olarak ilan edildiği için doğallığı hiç bozulmamış plaja traktörlerle ulaşabilirsiniz. İncecik ve yumuşacık kumlarda yürüyüp sığ ve berrak denizin keyfini çıkarmak paha biçilemez bir his.

Ortakent Kargı Plajı, Bodrum

Kargı Plajı diğer adıyla Camel Beach, kumsalıyla konuklarını hayran bırakıyor. Plajın kumları arasında dünyada eşi benzeri az olan zambaklar beliriveriyor. Bodrum'a gittiğinizde aracınızla Kargı'ya ulaşabilir ya da ilçe merkezinden kalkan tekneleri kullanabilirsiniz.

Sarımsaklı Plajı, Ayvalık

Ayvalık denilince hepimizin aklına hemen Sarımsaklı Plajı geliyor. 7 kilometrelik kumluk plajda gün doğumundan gün batımına kadar vakit geçirebilir, kendinizi serin sulara bırakabilirsiniz. Kumundaki radyasyon etkileşimleriyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünyanın en iyi kumları arasında yer alan Sarımsaklı Plajı, Kurban Bayramı tatili için oldukça ideal bir seçenek. Hala Kurban Bayramı planınız yoksa Ayvalık otobüs bileti almak için hiç de geç değil.

Kadırga Koyu Plajı, Assos

Assos'un en güzel koyu olan Kadırga Koyu'na arabayla ya da otobüsle ulaşım oldukça kolay… Yemyeşil doğanın içerisinde masmavi bir denizle sizi buluşturan koy, uzun ve taşlık bir plajıyla öne çıkıyor. Sonbaharın ilk günlerinde sizi çarşaf gibi bir deniz karşılıyor.

Akvaryum Koyu, Bozcaada

Akvaryum Koyu'nda yüzerken denizin dibini net bir şekilde görebilirsiniz ve bir akvaryumda yüzüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Kristal berraklığa sahip koyun çevresi oldukça bakir. Bu sayede doğal güzellikleri korunmuş ama ihtiyaç duyabileceğiniz şeyleri bulabileceğiniz tesisler yok. Bu yüzden gitmeden önce ihtiyaçlarınızı yanınıza aldığından emin olun.

Ayazma Plajı, Bozcaada

Ayazma Plajı, Bozcaada'nın en sevilen noktalarından biri ama suyu biraz soğuk. İncecik altın rengi kumlarla kaplı oldukça geniş bir plaja sahip olan Ayazma'ya minibüs ile gidebilirsiniz.

Akbük Koyu, Gökova

Hepimiz sessiz, sakin ve tertemiz bir plajda denize girmeyi bu sene fazlasıyla hak ettik. İşte bu hayale kavuşacağınız bir koy; Akbük Koyu. Gökova Körfezi'nin en eşsiz yerlerinden biri olan Akbük Koyu'nda suların kollarına kendinizi bırakabilirsiniz.

Ovabükü Koyu, Datça

Datça'nın en güzel koyların biri olarak Ovabükü Koyu'na Datça'nın zorlu ve engebeli yolarından geçerek ulaşılabiliyor. Çevresindeki diğer koylara göre daha geniş olan Ovabükü, bu genişliği nedeniyle çok daha temiz ve berrak.

Kız Kalesi Halk Plajı, Mersin

Bu tatilinizi Mersin'de geçirmek istiyorsanız Kız Kalesi'nin karşısına konumlanmış bir plaj olan Kız Kalesi Halk Plajı sizin içi oldukça ideal.Sığ olan deniz o kadar mavi ve o kadar berrak ki insanın yüzdükçe yüzesi geliyor. Ayrıca bu plajda bulunan işletmelerden deniz bisikleti kiralayarak Kız Kalesi'ni görmeye de gidebilirsiniz.

Kum Denizi Halk Plajı, Urla

Kum Denizi Halk Plajı, Urla'nın Mavi Bayrak ödülü almış tek plajı. Bu sebeple de Urla'da yaşayanlar ve çevre ilçelerden Urla'ya gelen günübirlikçiler tarafından çok seviliyor. Belediye tarafından işletilen plajda su oyunları parkı, yürüyüş ve bisiklet alanları gibi aktivite alanları da bulunuyor.

İnkumu Plajı, Bartın

Batı Karadeniz'in en temiz plajlarından biri olan İnkumu Plajı, incecik kumlarla kaplı. Karadeniz olmasına rağmen dalgasız ve sakin bir denizi sahip olan plaj Karadeniz gezinizde tercih edebileceğiniz bir destinasyon.

Kaynak: Bültenler