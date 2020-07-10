Türkiye'nin "en tatlı" projesi Türkiye'nin "en tatlı" projesi olarak nitelendirilen Çikolata Park'ta çikolata üretimi ve satışı tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye'nin "en tatlı" projesi olarak nitelendirilen Çikolata Park'ta çikolata üretimi ve satışı tüm hızıyla devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTAR A.Ş tarafından işletilen tesislerde, Türkiye'nin en tatlı projesi olarak nitelendirilen bu proje ile kente hem turizm, hem de ekonomik anlamda önemli girdiler elde edilmesi hedefleniyor.

Tesislerde incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, üretilen çikolataya kentteki Kurul Kalesi'nde 2016 yılında yapılan arkeolojik kazıda 2 bin 100 yıllık heykeli bulunan, mitolojide "Ana Tanrıça" olarak anılan Kybele'nin adı verildiğini ifade etti. Bülent Şişman, "Markalaşma adına önemli gördüğümüz bu projeye 2016 yılında ilimizde yapılan kazılarda ortaya çıkartılan, mitolojide "Ana Tanrıça" olarak anılan Kybele'nin adını verdik. Çikolata Kafe yeni açılmasına rağmen hem üretimde hem de satışlarda önemli bir ivme yakaladı. Markamızın kısa sürede ülke genelinde adını duyurması konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda alanında uzman ekibimiz hem üretimde hem de pazarlama noktasında önemli görevler yapıyor" dedi.

Çikolata Kafe'de üretilen ürünlerin Ordu'yu yansıttığını ifade eden ORTAR A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Yavuz da, "Kafede Ordu'ya özgü fındık, bal, kokulu üzüm, mavi yemiş, ısırgan gibi kentte bulunan sebze ve meyveler kullanılıyor. ORTAR A.Ş olarak amacımız Kybele markası ile üretilen bu ürünlerin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak. Bunun için görüşmelerimiz devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in daha önce dediği gibi fındıktan elde ettiğimiz gelirin toplamı 2,5 milyar dolar, ancak fındığı çikolataya çevirdiğimizde 8 milyar dolar kazanç elde ediliyor. Bu önemli bir rakam hedefimiz bu pastadan payımızı alabilmektir" şeklinde konuştu.

Öte yandan Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bulunan Çikolata Kafe'de kurumsal ve kişisel içeriklerle çikolata hazırlama imkanı sunuluyor. - ORDU

Kaynak: İHA