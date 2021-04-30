Türkiye'nin en soğuk ilçesinde doğalgaz çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin en soğuk ilçesinde doğalgaz çalışması

Türkiye'nin en soğuk ilçesinde doğalgaz çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden biri olan Van'ın Çaldıran ilçesinde Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin girişimleri sonucu doğalgaz çalışmalarına başlandı.

Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden biri olan Van'ın Çaldıran ilçesinde Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin girişimleri sonucu doğalgaz çalışmalarına başlandı.

Hava sıcaklığının eksi 46 dereceye kadar düştüğü Tendürek Dağı eteklerindeki Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden biri olan Çaldıran'da 20 kilometrelik doğalgaz hattı çekilmesi için start verildi. Son bir ayda üç defa AKSA Van Bölge Müdürü Hikmet Güler ile bir araya gelen Başkan Ensari, hedeflerinin ilçede kalıcı projeleri hayata geçirmek olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Şefik Ensari, "İlçemiz Türkiye'nin en soğuk yerlerinden biri olup zaman zaman hava sıcaklığı eksi 46 dereceye kadar düşüyor. İlçemizde doğalgaz meşalesi 3 yıl önce yakılarak 6 kilometrelik hat çekildi. Halkımızın bu hizmetten faydalanması için uzun zamandır çalışmalarımız devam ediyordu. AKSA Van Bölge Müdürü Hikmet Güler, Şube Yöneticisi Kenan Avcı ile defalarca bir araya gelerek konuyu değerlendirdik. Bunun sonucunda ilçemize 20 kilometrelik doğalgaz hattının çekilmesi sonucuna vardık. EPDK bayram sonrası sahada yapacağı aplikasyon çalışmaları ile birlikte doğalgaz hizmetinden faydalanacak mahallelerin belirlenmesi ile birlikte çalışmalar devam edecektir. Saha çalışmalarının başlanması ile ev ve iş yerlerinde doğalgaz hizmetinden faydalanmak isteyenler abone başvurusunda bulunabileceklerdir. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

SPUTNİK V AŞISININ ÜRETİLECEĞİ TESİSLERİ, İLK KEZ DHA GÖRÜNTÜLENDİ- 1
SPUTNİK V AŞISININ ÜRETİLECEĞİ TESİSLERİ, İLK KEZ DHA GÖRÜNTÜLENDİ- 1
Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü
Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü
Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar
Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Diego Cenk Tosun Fırat Aydınus Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye'nin en soğuk ilçesinde doğalgaz çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 16:48:47. #1.15#

title