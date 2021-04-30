Türkiye'nin en soğuk ilçesinde doğalgaz çalışması

Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden biri olan Van'ın Çaldıran ilçesinde Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin girişimleri sonucu doğalgaz çalışmalarına başlandı.

Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden biri olan Van'ın Çaldıran ilçesinde Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin girişimleri sonucu doğalgaz çalışmalarına başlandı.

Hava sıcaklığının eksi 46 dereceye kadar düştüğü Tendürek Dağı eteklerindeki Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden biri olan Çaldıran'da 20 kilometrelik doğalgaz hattı çekilmesi için start verildi. Son bir ayda üç defa AKSA Van Bölge Müdürü Hikmet Güler ile bir araya gelen Başkan Ensari, hedeflerinin ilçede kalıcı projeleri hayata geçirmek olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Şefik Ensari, "İlçemiz Türkiye'nin en soğuk yerlerinden biri olup zaman zaman hava sıcaklığı eksi 46 dereceye kadar düşüyor. İlçemizde doğalgaz meşalesi 3 yıl önce yakılarak 6 kilometrelik hat çekildi. Halkımızın bu hizmetten faydalanması için uzun zamandır çalışmalarımız devam ediyordu. AKSA Van Bölge Müdürü Hikmet Güler, Şube Yöneticisi Kenan Avcı ile defalarca bir araya gelerek konuyu değerlendirdik. Bunun sonucunda ilçemize 20 kilometrelik doğalgaz hattının çekilmesi sonucuna vardık. EPDK bayram sonrası sahada yapacağı aplikasyon çalışmaları ile birlikte doğalgaz hizmetinden faydalanacak mahallelerin belirlenmesi ile birlikte çalışmalar devam edecektir. Saha çalışmalarının başlanması ile ev ve iş yerlerinde doğalgaz hizmetinden faydalanmak isteyenler abone başvurusunda bulunabileceklerdir. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı