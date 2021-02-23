Türkiye'nin en soğuk ilçesi Çaldıran; eksi 26,9 derece
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye'nin en soğuk ilçesi Çaldıran; eksi 26,9 derece

23.02.2021 11:08 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:17
Türkiye'nin en soğuk ilçesi Çaldıran; eksi 26,9 derece

DOĞU Anadolu'da soğuk hava etkili olurken, bölgenin en soğuk ilçesi eksi 26,9 dereceyle Van Çaldıran oldu.

DOĞU Anadolu'da soğuk hava etkili olurken, bölgenin en soğuk ilçesi eksi 26,9 dereceyle Van Çaldıran oldu. Kar yağışının ardından dondurucu soğukların başladığı bölgede her yıl olduğu gibi ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler buz tuttu.

Van'da hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar başladı. Kentin birçok ilçesinde soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Türkiye'deki en düşük hava sıcaklığının 9 Ocak 1990'da sıfırın altında 46,4 derece olarak ölçüldüğü Van'ın Çaldıran ilçesinde, dondurucu soğuğun etkisi yine hissedildi. Bugün 12 kilometre uzaklıktaki Bezirhane Mahallesi'nde ölçülen eksi 26,9 derece sıcaklık ile Çaldıran, en soğuk ilçe oldu. Denizden 2 bin 50 metre yükseklikteki ilçede soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler buz tuttu, evlerin çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.


Türkiye'nin en soğuk ilçesi Çaldıran; eksi 26,9 derece
Türkiye'nin en soğuk ilçesi Çaldıran; eksi 26,9 derece
Türkiye'nin en soğuk ilçesi Çaldıran; eksi 26,9 derece
Türkiye'nin en soğuk ilçesi Çaldıran; eksi 26,9 derece

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Pervin Buldan Berat Albayrak Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Zeki Müren Özge Özder Acun Ilıcalı Meltem Miraloğlu
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Osman Özköylü Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler İzmir Göztepe Ak Parti Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'nin en soğuk ilçesi Çaldıran; eksi 26,9 derece - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 12:04:28. #1.16#
title