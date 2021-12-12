BARTIN (İHA) - Türkiye'nin en sıcak şehri Bartın oldu

BARTIN - Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 10 ve 11 Aralık 2021 tarihlerinde Türkiye'de en yüksek sıcaklık Bartın'da kaydedildi.

10 Aralık Cuma günü Bartın Türkiye'nin en sıcak şehri olurken 11 Aralık Cumartesi günüde Türkiye'deki en yüksek sıcaklık 25 derece ile Bartın'da ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bartın 10 ve 11 Aralık 2021 tarihlerinde yurt genelinde en yüksek sıcaklığın kaydedildiği İl oldu.

Kentte sıcak havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar sahil bölgelerine akın etti. Bazı vatandaşlar kumsalda oturarak güneşin ve güzel havanın keyfini çıkarırken bazı vatandaşlarda yürüyüş yaparak kış mevsimindeki sıcak havayı değerlendirdi.

11 Aralık Cumartesi günü en yüksek sıcaklığın kaydedildiği ikinci il 24,2 ile Rize/Çayeli, üçüncü il ise 23,6 derece ile Kocaeli/Kartepe olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de sıcaklığın en düşük olduğu bölge ise -10,3 ile Ardahan/Göle oldu.