Türkiye'nin en sıcak şehri Bartın oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin en sıcak şehri Bartın oldu

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en sıcak şehri Bartın oldu Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 10 ve 11 Aralık 2021 tarihlerinde Türkiye'de en yüksek sıcaklık Bartın'da kaydedildi.

BARTIN (İHA) - Türkiye'nin en sıcak şehri Bartın oldu

BARTIN - Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 10 ve 11 Aralık 2021 tarihlerinde Türkiye'de en yüksek sıcaklık Bartın'da kaydedildi.

10 Aralık Cuma günü Bartın Türkiye'nin en sıcak şehri olurken 11 Aralık Cumartesi günüde Türkiye'deki en yüksek sıcaklık 25 derece ile Bartın'da ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bartın 10 ve 11 Aralık 2021 tarihlerinde yurt genelinde en yüksek sıcaklığın kaydedildiği İl oldu.

Kentte sıcak havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar sahil bölgelerine akın etti. Bazı vatandaşlar kumsalda oturarak güneşin ve güzel havanın keyfini çıkarırken bazı vatandaşlarda yürüyüş yaparak kış mevsimindeki sıcak havayı değerlendirdi.

11 Aralık Cumartesi günü en yüksek sıcaklığın kaydedildiği ikinci il 24,2 ile Rize/Çayeli, üçüncü il ise 23,6 derece ile Kocaeli/Kartepe olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de sıcaklığın en düşük olduğu bölge ise -10,3 ile Ardahan/Göle oldu.

Türkiye'nin en sıcak şehri Bartın oldu

Türkiye'nin en sıcak şehri Bartın oldu

Türkiye'nin en sıcak şehri Bartın oldu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AFAD'dan Iğdırlılara uyarı: İkaz ve Alarm Sistemi'nin testi sırasında sirenler çalacak, panik yapmayın

AFAD'dan Iğdırlılara uyarı: İkaz ve Alarm Sistemi'nin testi sırasında sirenler çalacak, panik yapmayın

 Bakan Koca, Türkiye'de 6 kişide görüldüğünü duyurdu! İşte dünyanın yeni kabusu Omicron varyantının belirtileri

Bakan Koca, Türkiye'de 6 kişide görüldüğünü duyurdu! İşte dünyanın yeni kabusu Omicron varyantının belirtileri

 Son dakika haberi | Yere düşen cüzdanı çocuğa aldırıp, cebine attı, güvenlik kamerasına yakalandı

Son dakika haberi | Yere düşen cüzdanı çocuğa aldırıp, cebine attı, güvenlik kamerasına yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title