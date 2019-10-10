10.10.2019 13:28

ANKARA'da, donuk pasta üretimi yapan firma, 340 gram altın plaka kullanarak yenilebilen pasta üretti. 56 bin lira ile Türkiye'nin en pahalısı olduğu belirtilen pasta, İstanbul'daki fuar öncesi Ankara'da tanıtıldı.

Başkent'te yaklaşık 1.5 yıl önce donuk pasta üretimi yapmak için kurulan firma, farkındalık yaratmak için 'yenilebilen altın pasta' yapmaya karar verdi. Firma yetkilileri bunun için, Dubai'den 340 gramlık yenilebilen altın plaka getirdi. 14 kişi daha sonra el yapımı keçi sütü, çikolata ve krema kullanarak pastanın yapımına başladı. 21 gün süren çalışma ile pasta üretildi. Yenilebilen altın pasta, bugün İstanbul'da başlayacak '17'nci Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı'nda görücüye çıkacak. 56 bin lira ile Türkiye'nin en pahalısı olduğu belirtilen pastanın dilimi, fuarda 6 bin 750 liradan satışa sunulacak. Fuar öncesi Ankara'da tanıtımı yapılan pasta buzdolabında korunurken, başında da özel eğitimli Alman kurt köpeği nöbet tuttu.

'TÜRKİYE'NİN EN PAHALI PASTASI'

Firma yetkilisi Yaşar Kaplan, ürettikleri pastanın Türkiye'nin en pahalı pastası olduğunu söyleyerek, "Türkiye'de ilk defa bu pastayı biz yaptık. 14 ayar, 340 gram altın kullandık. Bu pasta yenilebilir bir pastadır. Dubai'den altın yaprakları istedik ve Türkiye'de ilk defa bir yaş pastayı altından yapmak istedik. Pastamızı 14 kişi ile 21 günde tek tek cımbızlarla altınlarını yapıştırarak yapımını gerçekleştirdik. Pastayı 56 bin liradan, dilimini ise, 6 bin 750 liradan satışa sunacağız" dedi.

'GLÜTENSİZ ÇOCUK GELİŞİM PASTASI'

Firma fuarda ayrıca, çölyak hastalığına dikkat çekmek ve çocuk gelişimini destekleyen 'Glütensiz Çocuk Gelişim Pastası'nı tüketicilerin beğenisine sunacak. Fuarda gerçekleştireceği etkinlik ile pastanın servisini özel eğitimli İngiliz çoban köpeği 'Bobi' gerçekleştirecek. Firma yetkililerinden İrem Çelik, yaklaşık 1,5 yıl önce donuk pasta ürünleri üzerine bir tesis kurduklarını kaydederek, "Babam çölyak hastası olduğu için glütene karşı hassasiyeti var. Çölyak hastaları glüten içeren ürünler kullanamıyor. Glütensiz ürünler oldukça pahalıyken, bulunması da çok zor olabiliyor. İtalya dahil 5 farklı Avrupa ülkesi dolaşarak bir AR-GE yaptık. Avrupa'da çok popülerken, biz 'Türkiye'de neden olmasın' diye düşündük. Eksi 40 derecede şoklayarak bütün ürünlerin donuklarını üretebiliyoruz. İçinde hiçbir katkı maddesi olmadan çocukların da yiyebileceği çok sağlıklı üretimini gerçekleştirdiğimiz pastamız Türkiye'de ilktir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Pastadan görüntü

-Pastanın koruma timi alman kurt köpeğinden görüntü

-Dompera Firma Yetkilisi Yaşar Kaplan röp.

-Glutensiz Çocuk Gelişim Pastalarından görüntü

-İngiliz çoban köpeği pasta kraliçesi Bobi'nin pasta servisinden görüntü

-Firma Yetkilisi İrem Çelik röp.

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-Detaylar

Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ-Fatih POYRAZ/ANKARA,

Kaynak: DHA