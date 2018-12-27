Türkiye'nin En Modern İtfaiye Merkezi Osb'de Kuruldu

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Nursaçan, "Türkiye'nin en modern itfaiye teşkilatı ve alınan tedbirler, verilen yangın eğitimleri ve firmalarımızın yapı yangın risk analiz planlamaları sonucu alınan güvenlik önlemlerinin de etkisi ile işletme tip yangınlarda gözle görülür düşüler sağlanmıştır." dedi.

Nursaçan; 29. Cadde'de inşa edilen ve kısa zamanda yapımı tamamlanan İtfaiye Amirliği yeni binası 2200 m2 kapalı alana sahip, 15 araç kapasiteli modern ve örnek bir hizmet binası olup, konferans-eğitim salonu, tam donanımlı fitness spor salonu, 20 araçlık otoparkı, 1500 m2 yeşil alanı, eğitimli personeli ve tam donanımlı araçları ile ülkemizde bulunan diğer 300 OSB arasında ön sıralarda yer alacak hale getirilmiştir.

İtfaiye filomuz, yeni alınan araçla güçlendirilmiş, İtfaiye kadromuza da uzman elemanlar alınarak takviye edilmiş olup gerekli eğitimler titizlikle verilmiştir.

Resmi kaynaklarda geçen bilgilere göre biliyoruz ki; Türkiye'de yaşanan büyük çaptaki yangın hasarları zararın, her yıl ortalama 400 - 500 milyon TL civarında olduğunu düşünüldüğünde afetlerin; risk azaltma ve müdahale etme temel safhalarının vazgeçilmez gerçekliğimiz olduğu tekrar tekrar belli olmaktadır.

Risk azaltma ve müdahale etme safhalarında itfaiye olarak etkin roller üstlenerek işletmelerimizin, yani milli hasılanın iyileştirme safhasına girmesini engellemeye çalışmaktayız.

Sanayicilerimizin personelleri için (17.000 işletme personeline) verilen yangın eğitimleri ve firmalarımızın yapı yangın risk analiz planlamaları sonucu alınan güvenlik önlemlerinin de etkisi ile işletme tip yangınlarda gözle görülür düşüler sağlanmıştır.

Son 3 yılın ilk 11 ayları kıyaslandığı durumda işletme tip yangınlarımız; 2016: 66 adet 2017: 42 adet ( Bir önceki yıla oranı %58 düşüş) 2018: 25 adet( Bir önceki yıla oranı %70 düşüş) yani, üç yılın sonunda yangın sayısının düşüş oranı % 170 seviyelerindedir.

Bölgemiz sınırları içerisinde dikkat çeken diğer bir husus yaşanan trafik kazalarının yüksek oranda olmasıydı. Yapılan iyileştirmeler ve alınan önlemler neticesinde trafik kazası oranları gözle görülür şekilde azalmıştır. Son 3 yılın ilk 11 ayları kıyaslandığı durumda trafik kazalarına çıkışlarımız şu şekildedir; 2016: 32 adet, 2017: 17 adet, 2018: 14 adet ile yaşanan kaza sayısı da azalmıştır. "dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA