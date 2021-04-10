Türkiye'nin en modern atletizm salonunun pisti kaplanıyor
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Türkiye'nin en modern atletizm salonunun pisti kaplanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Türkiye'nin en modern atletizm salonunun pisti kaplanıyor

Osmangazi Belediyesi tarafından toplam 15 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Osmangazi Atletizm Salonu'nun uluslararası standartlardaki pistinde zemin kaplama çalışmaları başladı.

Osmangazi Belediyesi tarafından toplam 15 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Osmangazi Atletizm Salonu'nun uluslararası standartlardaki pistinde zemin kaplama çalışmaları başladı. Temeli 2016 yılında atılan dev tesisin yaz ayları başında hizmete açılması planlanıyor.

Türkiye'nin en büyük ve en modern atletizm salonu olma özelliğini taşıyan Osmangazi Atletizm Salonu'nun açılışı için geri sayım başladı. Küçükbalıklı Mahallesi'nde toplam 15 bin metrekare alan üzerinde uluslararası kriterle uygun şekilde inşa edilen dev tesis, 72 metre çatı açıklığına sahip. Sporu, rekabeti ve dinamizmi simgeleyen estetik bir mimariye sahip olan salon, sırıkla atlama, gülle atma, yüksek atlama, koşu pisti ve ısınma alanları ile atletizm dalında sporcuların yetişmesini sağlayacak. Tesiste, 6 koşu ve 4 ısınma kulvarı yer alacak. Pist uzunluğu ise 120 metre olacak. 830 kişi seyirci kapasitesine sahip salon, Türk sporuna birbirinden başarılı atletlerin kazandırılmasına aracılık edecek.

Pist için üç kat kaplama

Dev salonun pisti için zemin kaplama çalışmaları başladı. Uluslararası standartlar doğrultusunda pistin zeminine üç kat kaplama yapılacak. İki kat kauçuk kaplama yapılmasının ardından, üçüncü ve son kata tartan kaplama yapılacak. Pist kaplama çalışmalarının yaklaşık iki ay sürmesi bekleniyor. Salonunun tamamlanmasının ardından Bursa, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı organizasyonlarla, uluslararası atletizm müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

Başarılı sporcular bu tesisler sayesinde yetişiyor

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın adının atletizm kenti olarak tüm dünyada anılmasını sağlayacak bir tesisi kente kazandırdıklarını ifade etti. Sadece Bursa'ya değil tüm Türkiye'ye hitap eden bir tesisin ortaya çıktığını dile getiren Başkan Dündar, "Uluslararası alanlarda başarılı olan sporcuların yetiştirilmesi, bu tesisler sayesinde oluyor. İnşallah atletizm dalında hem iyi sporcuların yetişmesine hem de uluslararası organizasyonların kentimizde düzenlenmesine olanak sağlayacak. Bu tesisin, başta sporcularımız için daha sonra ise kentimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

Türkiye'nin en modern atletizm salonunun pisti kaplanıyor
Türkiye'nin en modern atletizm salonunun pisti kaplanıyor
Türkiye'nin en modern atletizm salonunun pisti kaplanıyor
Türkiye'nin en modern atletizm salonunun pisti kaplanıyor
Türkiye'nin en modern atletizm salonunun pisti kaplanıyor
Türkiye'nin en modern atletizm salonunun pisti kaplanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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