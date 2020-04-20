Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yollarından Kanuni Bulvarı'nın inşaatının yüzde 50'si tamamlandı
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Trabzon, Türkiye, Akyazı

Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yollarından Kanuni Bulvarı'nın inşaatının yüzde 50'si tamamlandı

Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yollarından Kanuni Bulvarı'nın inşaatının yüzde 50'si tamamlandı Yüzde 50'si tamamlanarak trafiğe açılan Kanuni Bulvarı bittiğinde 2.

20.04.2020 19:47 | Son Güncelleme: 20.04.2020 19:51
Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yollarından Kanuni Bulvarı'nın inşaatının yüzde 50'si tamamlandı

Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yollarından Kanuni Bulvarı'nın inşaatının yüzde 50'si tamamlandı

Yüzde 50'si tamamlanarak trafiğe açılan Kanuni Bulvarı bittiğinde 2.5 milyar TL'ye mal olacak

TRABZON - Türkiye'nin kamulaştırma bedelleri nedeniyle en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Trabzon'daki 28 km'lik Kanuni Bulvarı'nın inşaatının yüzde 50'si tamamlandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Akyazı Kavşağı'ndan başlayarak Trabzon-Gümüşhane yolunun Çağlayan Kavşağında son bulacak olan Kanuni Bulvarı inşaatı tamamlandığında 2,5 milyar TL'ye mal olacak.

Trabzon için önemli bir ulaşım altyapısı olarak planlanan ve 2011 yılında temeli atılan Kanuni Bulvarı inşaatının yüzde 50'si tamamlandı. Yaklaşık 2.5 milyar TL'ye mal olacak proje ile Trabzon'un şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası trafiğe hizmet vermesi ve sahil yolunun yükünü önemli derecede hafifletecek. 2x3 şeritli bölünmüş yol olarak yapımı devam eden Kanunu Bulvarı Projesi'nin büyük bir bölümü tamamlanarak, trafiğe açılırken, Projede 22 köprülü kavşak, toplam uzunluğu 6,8 kilometre olan 8 çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 tek tüp olmak üzere toplam 17 tünel ve toplam uzunluğu 7 bin 888 metre olan 55 köprü bulunuyor.

Trabzon şehir geçişi ile Karadeniz Sahil Yolu trafiğini birbirinden ayıracak Kanuni Bulvarı, transit trafiğin hızlı bir şekilde akışını sağlayacak. Şehri güneyden bağlayacak proje şehir içindeki yerleşim alanlarına bağlantı sağlayacak. Projede 8 çift tünelin uzunluğu 6 bin 800 metre olurken, projede toplam 5 kilometre uzunluğundaki sahil Yıldızlı kavşağı ve Akyazı bölgesindeki kısımlar hizmete açılmıştı. Nisan ayında Karşıyaka viyadüğü tamamlanan projenin Erdoğdu kavşağına kadar 2 kilometrelik kesimi de tamamlanarak hizmete açıldı. Sinyalizasyon ve ışıklandırma çalışmalarının da yapıldığı Kanuni Bulvarı Projesi'nde Boztepe Tüneli ve Bahçecik Tüneli'nin de içinde bulunduğu 5 km'lik kesimin Çukurçayır kavşağına kadar olan kısmı için için çalışmalar sürüyor.

Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yollarından Kanuni Bulvarı'nın inşaatının yüzde 50'si tamamlandı

Kaynak: İHA

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