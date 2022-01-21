Türkiye'nin en kuzeyinde kar güzelliği kartpostallık manzaralar oluşturdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin en kuzeyinde kar güzelliği kartpostallık manzaralar oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen - Haberler | Yerel

Türkiye'nin en kuzeyinde kar güzelliği kartpostallık manzaralar oluşturduSİNOP Türkiye'nin en kuzeyi Sinop'ta köylerde yarım metreyi bunan kar, doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.

SİNOP (İHA) - Türkiye'nin en kuzeyinde kar güzelliği kartpostallık manzaralar oluşturdu

SİNOP Türkiye'nin en kuzeyi Sinop'ta köylerde yarım metreyi bunan kar, doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde hafta başından itibaren etkili olan kar yağışlarının ardından Karadeniz'in en kuzey ucu Sinop'ta yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı yer yer yarım metreyi aştı. Kent merkezine bağlı Karapınar ve Göllü köyündeki kar manzaraları drone ile havadan görüntülendi. Tarlaları, yolları kaplayan karın yanı sıra köylerdeki ev manzaraları, karın soğukluğunu unutturuyor.

Sinop'un Göllü köyünde yaşayan Coşkun Çilingir, "Buralarda 4-5 gündür sürekli kar yağıyor. Greyder gelip yolu açıyor ama biraz sonra tekrar kapanıyor. Ekipler de yetişemiyor. Bu sene çok kar yağdı" dedi.

Bölgede kapalı olan köy yollarının açılması ve elektrik verilmeyen köylerdeki arızaların giderilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Türkiye'nin en kuzeyinde kar güzelliği kartpostallık manzaralar oluşturdu

Türkiye'nin en kuzeyinde kar güzelliği kartpostallık manzaralar oluşturdu

Türkiye'nin en kuzeyinde kar güzelliği kartpostallık manzaralar oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen - Son Dakika Haberleri

Karadeniz Bölgesi, Türkiye, Sinop, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title