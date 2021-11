Türkiye'nin en kötü 3'üncü havası Düzce'de ölçüldü

DÜZCE (İHA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan hava kalite kontrolü kapsamında Düzce, havası en kötü 3'üncü şehir oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi tarafından ülke genelindeki hava kalitesi an be an takip ediliyor. Daha önce Türkiye'nin en kötü hava kalitesine sahip olan Düzce, 2021 kasım ayına yine ilk 3'te girdi. Türkiye'de en kötü hava kalitesi Manisa'da 156 değer birimi ile ölçülürken, İzmir Kemalpaşa 138 ile ikinci sırayı aldı. Düzce ise hava kalitesi 126 ölçülerek üçüncü sırayı aldı.

(Enes Bektaş/İHA)

