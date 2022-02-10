Türkiye'nin en karlı zirveleri Kartalkaya ile Davraz

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün kayak merkezi, yayla, geçit, köy gibi zirve ve yerleşim merkezlerinde 250'ye yakın noktada, anlık kar kalınlığı verilerini ölçen 'Kar Yüksekliği Ölçer Sensörü' verilerine göre, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi 2,18 metre ile ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise 195 santim kar kalınlığına ulaşan Isparta Davraz Kayak Merkezi geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Türkiye genelinde 250'ye yakın 'Kar Yüksekliği Ölçer Sensörü' cihazıyla, kayak merkezleri, turizm tesislerinin bulunduğu milli parklar, yaylalar, köyler, geçitler ile il ve ilçe merkezleri gibi alanlardaki kar kalınlığı ölçümleri, anlık olarak merkeze iletiliyor.

Artvin Şavşat-Yavuzköy 79 santim, Tunceli Pülümür ve Sivas İmranlı-Yoncabayırı köyü de 78'er santim ile en yüksek kar kalınlığının oluştuğu ilk 40 merkez arasına giriyor. İlk 40 arasında yer almayan Türkiye'nin diğer bölgelerindeki kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da şu şekilde; Kars Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 75 santim, Van Gevaş Abalı Kayak Merkezi 71 santim, Kütahya Gediz Murat Dağı Kayak Merkezi'nde 60 santim, Elazığ Hazarbaba Kayak Merkezi'nde 60 santim, Artvin Mersivan Kayak Merkezinde 59 santim, Antalya Saklıkent Kayak Merkezi'nde 55 santim, Ankara Elmadağ Kayak Merkezi'nde 53 santim, Burdur Yeşilova Salda Kayak Merkezi'nde 48 santim, Ordu Çambaşı Kayak Merkezi'nde 47 santim.