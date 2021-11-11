Türkiye'nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezinde kayıt zaman

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Ali Rıza Özderici ile eşi Besime Özderici işbirliği ile hayata geçirilen Türkiye'nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kayıtlar sürüyor. Bu proje ile engelli bireylerin, bağımsız olmasını, kendi kendine yetebilmesini, üretmesini ve ayakları üzerinde durabilmesini sağlamak amaçlanıyor.

Geniş bir fayda yelpazesi ile Erciyes Üniversitesi karşısında hayata geçirilen Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bireysel ve grup eğitimi sınıfları, fizik-tedavi odası, atölyeler, yaşam evleri, aile ve bireysel görüşme odaları, çok amaçlı konferans salonu ile İç Anadolu'nun en iyi merkezi olma yolunda ilerleyecek. Merkez, kütüphane, spor salonu, yüzme ve hidroterapi havuzu, engelsiz spor salonundan, spor sahası, hobi bahçesi, kum havuzuna kadar öğrencilerin fiziksel ve zihinsel ihtiyaçlarını desteklerken, sosyal yaşam becerilerini güçlendirecek tüm yapılarla vatandaşa sunulacak. Zihinsel, bedensel, işitme ve görme engelli bireylerin yansıra, özel öğrenme güçlüğü, yaygın gelişimsel bozukluklar, dil ve konuşma güçlüğü destek programları ile engelli vatandaşlarımızın hizmetine hazır olan projede sınırlı kontenjandan faydalanmak için kayıt başvurusu devam ediyor.

Alanında uzman bir kadroyla hayata geçirilen projede, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak verilecek hizmetlerin vatandaşın istifade edeceği en üst düzeyde olması hedefleniyor. - KAYSERİ