"Türkiye'nin En İyi Yönetilen Şirketleri" programı için son başvuru tarihi 31 Mayıs
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"Türkiye'nin En İyi Yönetilen Şirketleri" programı için son başvuru tarihi 31 Mayıs

'Türkiye'nin En İyi Yönetilen Şirketleri' programı için son başvuru tarihi 31 Mayıs
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Deloitte Private Türkiye, En İyi Yönetilen Şirketler (Best Managed Companies) programının bu yıl üçüncüsünü düzenliyor.

Deloitte Private Türkiye, En İyi Yönetilen Şirketler (Best Managed Companies) programının bu yıl üçüncüsünü düzenliyor.

Deloitte Private Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki şirketlerin uluslararası en iyi uygulamalar çerçevesinde yönetim performanslarının değerlendirildiği programa, deloitte.com.tr ve Best Managed Companies web sitesi üzerinden 31 Mayıs 2021 tarihine kadar başvuru yapılarak aday olunabiliyor.

Koç Üniversitesi, Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) iş birliğiyle hayata geçirilen programla, iyi yönetim konusunda şirketlerin farkındalığının artırılması, ülke ekonomisinin değerleri haline gelmiş iyi yönetilen Türk şirketlerinin hikayelerinin ortaya çıkarılması ve bu hikayelerin ulusal ve uluslararası platformlarda iş dünyasına tanıtılması hedefleniyor.

Programa katılmak isteyen şirketlerin, kontrolü Türkiye'de kurulu şirket veya T.C. vatandaşı şahıslara ait olup, halka açık veya halka açık bir şirketin iştiraki olmaması, yıllık 30 milyon TL'nin üzerinde ciro, 25 üzeri çalışan ve en az 5 yıllık bir geçmişe sahip olması gerekiyor.

Başvuru kriterlerini karşılayan ve ikinci aşamaya geçerek aday olan şirketleri "Deloitte koçları" tarafından gerçekleştirilecek bir değerlendirme süreci bekliyor. Bu ikinci aşamada "Deloitte koçları", şirketleri strateji, yetkinlik ve inovasyon, kültür ve adanmışlık ve yönetişim ve finansallar başlıkları altında kapsamlı bir şekilde ele alıyor ve görüşmeler gerçekleştiriyor. Eylül ayına kadar devam edecek ikinci aşama sonrasında ise bağımsız jüri üyeleri, finalist şirketleri uluslararası olarak kabul görmüş en iyi uygulamalar çerçevesinde değerlendirerek, bu unvana hak kazanan şirketleri belirliyor.

Finalist olmaya hak kazanan şirketler, Deloitte Private Türkiye yöneticileri arasından seçilmiş ve bu konuda eğitim alarak kendilerine özel olarak atanmış şirket koçları ile bire bir çalışma fırsatı elde ediyor. En İyi Yönetilen Şirketler programı aynı zamanda firmaların birbirlerinden öğrenebilecekleri ve tecrübelerini paylaşabilecekleri saygın bir iş platformu özelliği de taşıyor. Bağımsız bir değerlendirme sonucunda ödüllendirilen firmalar 2 yıl boyunca "Best Managed Companies of Turkey" logosunu kullanmaya hak kazanıyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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