Türkiye'nin en iyi kamp alanlarını İşte Türkiye'nin Seyahat Sitesi Enuygun.com, huzur dolu bir tatil için Türkiye'nin en iyi kamp alanlarını sizin için derledi.

Kalabalıklardan uzakta, doğayla baş başa bir çadır tatili ise bu yazın en çok tercih edilen tatil türlerinden biri. Dalgaların sesi, kamp ateşinin çıtırtısı ve yıldızların altında uyuma keyfi ise bu tatili unutulmaz kılan detaylardan sadece birkaçı.

Artvin – Karagöl

Artvin'in Borçka ilçesinde yer alan Karagöl, yeşilin her tonuna ev sahipliği yapıyor.Dik ve virajlı yollarıyla kampçılara macera dolu bir serüven vadeden Karagöl'ün göl yakınlarında çadır kurabileceğiniz bir kamp alanı mevcut. Tuvalet, duş ve gıda ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bu kamp işletmesinde çadır kiralama seçeneği bulunmadığı için kendi çadırınızı ve malzemelerinizi yanınıza almayı unutmayın. Aynı zamanda yemek için tercih edebileceğiniz göl kıyısındaki restorana gittiğiniz de küçük teknelerden birini kiralayarak çok özel bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Muğla - Akyaka

Muğla'ya 18 kilometre uzaklıkta bulunan Akyaka hem deniz hem de orman kampı yapmak isteyenlerin tercih edebileceği bir lokasyon. Doğal sit alanı olan Akyaka'da huzurlu bir çadır tatili için tercih edebileceğiniz koylar ve kamp alanları oldukça fazla. Akyaka Orman Kampı ise bölgenin en bilinen konaklama yeri. Taş ev, karavan ve çadır alanları bulunan kamp işletmesinde market, restoran, ortak banyo ve elektrik ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilirsiniz. "Daha izole bir yer" talebinde bulunursanız da Akdeniz boyunca uzanan eşsiz koylara çadır kurarak güne deniz manzarasıyla başlamanız da mümkün.

Edirne - Gökçetepe

Gökçetepe hem yazlık sitelerden günübirlik uğrayan misafirleri hem de doğa ile baş başa vakit geçirmeyi seven gezginleri ağırlıyor. Sit alanı olduğu için doğal yapısını günümüze kadar koruyan Gökçetepe Tabiat Parkı'nda tüm ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabileceğiniz işletmeler var. Yalnızca çadır ile konaklamaya izin verilen alanda Eğitim Kampı hizmeti de veriliyor. Okçuluk, kampçılık, telsiz, ip parkuru ve balta atışı gibi eğitimleri her yaş grubundan insan alabiliyor.

Kocaeli - Ballıkayalar

"İstanbul'a yakın" ile başlayan listelerde muhakkak bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı, şehre yakın bir yerde doğa ile iç içe olmanın keyfini yaşatıyor. Özel araç ile İstanbul'a 45 km uzaklıkta olan Ballıkayalar'a Marmaray ve otobüs kullanarak da ulaşabilirsiniz. Ballıkayalar'ın girişindeki işletmede tuvalet ve market bulunuyor. Dilerseniz işletme sınırları içerisindeki alanda çadır kurabilir dilerseniz de kısa bir keşif turu atarak doğa içerisine yerleşebilirsiniz. Orta zorluktaki trekking rotasına da ev sahipliği yapan Ballıkayalar'daki vadinin sonunda sizi doğal bir havuz alanı karşılıyor.

Çanakkale/Balıkesir – Kaz Dağları

Mitolojide, ilk güzellik yarışmasının yapıldığı efsanevi İda Dağları olarak geçen Kaz Dağları bölgesine hem Çanakkale hem de Balıkesir üzerinden ulaşmak mümkün. Doğal hayatta yaşamı deneyimlemek için tercih edebileceğiniz Kaz Dağları'nın en çok tercih edilen rotası ise Edremit'ten başlayıp Çanakkale sınırlarında biten yol. Bu rota üzerinde istediğiniz bölgede çadır kurup konaklayabilirsiniz. "Yorulmaya değil dinlenmeye geldim" diyenlerdenseniz Kaz Dağları Milli Parkı tam size göre.

Muğla - Kabak Koyu

Babadağ'ın eteklerinde yer alan Kabak Koyu, Likya Yolu üzerinde bulunan çok sayıdaki kamp alanından yalnızca biri. Bozulmamış doğal alanını ve muhteşem denizinin yanı sıra insana huzur veren havasıyla konuklarını kendine aşık edebilir. Kamp alanı dışında çadır kurmanın yasak olduğu koyda, bungalov ve çadır kiralayabilirsiniz.Tepelik alanlara tercih ederek güne enfes bir manzara ile başlayabilir, yoga ve trekking gibi aktivitelerle tatilinizi unutulmaz kılabilirsiniz.

Antalya - Adrasan

Adrasan, deniz, doğa, spor ve kültür tatilini bir arada yaşayabileceğiniz nadir yerlerden biri. Antalya'dan Adrasan'a gitmek için özel araç kiralama veya şehir içi terminalden kalkan Adrasan otobüslerini kullanabilirsiniz. Sit alanı olduğu için yüksek yapıya izin verilmeyen beldede çok sayıda otel, pansiyon, kamp işletmesi bulunuyor. İşletmelerde çadır kurabileceğiniz gibi Adrasan merkezi ve çevresinde de kamp yapmanız mümkün.

Denizli – Çameli

Denizli'nin bir ilçesi olan Çameli, kamp alanları ve eko turizmi ile öne çıkıyor. Özellikle Kolak Gölü ve çevresini kamp için tercih edebilirsiniz. Trekking rotaları, keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellikleri ve kalabalıklardan uzak ortamı ile Çameli'nde ister doğa içerisinde ister kamp işletmelerinin birinde konaklayabilirsiniz. Hafta sonu kaçamakları için ideal olan Çameli'nde bulunan göllerde balık tutabilir, Yaylacık Dağı'nda yamaç paraşütü yapabilir, dağ bisikleti kiralayarak alanı dolaşabilirsiniz.

Tekirdağ - Uçmakdere

Tekirdağ'ın Uçmakdere Köyü'nde bulunan kamp alanları hem huzur dolu hem de maceralı bir tatil vadediyor. Bölgede bulunan Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü'nde hem eğitim alabilir hem de eğitmen eşliğinde tek seferlik atlayışlar yapabilirsiniz. Buradaki kamp işletmelerinde tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek imkanlar mevcut. Çadırınızı deniz kenarına kurarak uyanır uyanmaz serin suya atlama zevkini yaşayabilirsiniz. Ayrıca gün içerisinde eski Rum evlerini yaşatan Uçmakdere Köyü'nü ziyaret ederek yöresel lezzetleri de deneyimleyebilirsiniz.

Kaynak: Bültenler