Türkiye'nin en iyi drift pilotları Bursa'da buluşacak
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Türkiye'nin en iyi drift pilotları Bursa'da buluşacak

Türkiye'nin en iyi drift pilotları Bursa'da buluşacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünyanın en iyi drift pilotlarını buluşturan Red Bull Car Park Drift'te heyecan Türkiye'ye taşınıyor.

Dünyanın en iyi drift pilotlarını buluşturan Red Bull Car Park Drift'te heyecan Türkiye'ye taşınıyor. Car Park Drift'te 2021 sezonunun 7. yarışında birbirinden hızlı 20 yarışçı, Bursa'da güçlü otomobilleri ile hem bol dumanlı zirve mücadelesi verecek hem de izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

Türkiye'nin en iyi drift pilotları Bursa'da amansız bir mücadele için bir araya geliyor. Red Bull Car Park Drift Serisi'nin 2021 sezonundaki yedinci yarışı Türkiye'de gerçekleştirilecek. Birbirinden hızlı 20 yarışçı, güçlü otomobilleri ile hem bol dumanlı zirve mücadelesi verecek hem de izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Büyük heyecana sahne olacak yarışın Türkiye Finali, 29 Ağustos Pazar günü Bursa Yunuseli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Biletler satışa çıktı

TOSFED ve Drift Otomobil Sporları Kulübü ortaklığı ile gerçekleşecek organizasyonda birbirinden hızlı yarışçılar hünerlerini sergilerken, seyirciler de bu aksiyonun sonuna kadar keyfini çıkaracak. Organizasyonun biletleri ise 6 Ağustos'ta satışa çıktı. - İSTANBUL

Türkiye'nin en iyi drift pilotları Bursa'da buluşacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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